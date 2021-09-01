الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تكشف ملابسات استغاثة اختفاء طفل من ذوي الإعاقة في الإسماعيلية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات استغاثة على "السوشيال ميديا" بشأن غياب طفل من ذوي الإعاقة في الإسماعيلية.

ونشرت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورًا يتضمن استغاثة بشأن اختفاء أحد الأطفال، 11 عامًا، من ذوى الاحتياجات الخاصة ومقيم بالإسماعيلية.

بالفحص أمكن تحديد والدة الطفل المشار إليه وباستدعائها حضرت وبصحبتها الطفل وقررت بغيابه عن المنزل وعودته في وقت لاحق، وأنه كان يلهو رفقة أصدقائه بذات الناحية ولم يصبه مكروه خلال فترة غيابه، وأضافت بعدم الإبلاغ عن غيابه لانشغالها فى البحث عنه.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

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وائل لطفي

أطفال أبوالريش

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