بدأت بالشتائم وانتهت بالمعايرة.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوى

شهدت الأيام القليلة الماضية خلافاً كبيراً بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش والمطرب الشعبي رضا البحراوي، وهو الأمر الذي أحدث تداولاً كبيراً لرواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الذين تداولوا فيديوهات من داخل حفل كل منهما حول الأمر الذي وصل إلى الشتائم.

بدأ الخلاف بين الثنائي منذ يومين خلال إحيائهما حفلا في الساحل الشمالي وكان من المفترض أن يحيي شاكوش حفلاً غنائياً ولكنه انتظر فرقة المطرب رضا البحراوي من مغادرة المسرح وهو ما لم يحدث بالفعل ليحدث بينهما شجار بالأيدي وبين العازفين بفرقة كل مطرب منهما.

واستمر الخلاف الذي تدخل فيه مؤدي المهرجانات حمو بيكا، الذي كان شاهدا على الواقعة، حيث قام بيكا بتوجيه رسائل المغادرة إلى المطرب حسن شاكوش وهو ما قام بمغادرة المكان بالفعل، ليأتي رضا البحراوي وقتها ويصعد على خشبة المسرح ومعلناً البحث عن شاكوش الذي قال له رسالة أمام الجمهور : "فين شاكوش.. خلوه يدعى لحمو بيكا"، وهو الأمر الذي يبدو أنه دفع شاكوش للسخرية من ذلك، عبر الفيديو الذى قال فيه إنه هارب فى إشارة لهروبه من البحرواى، مثلما بدا خلال الفيديو الذي ظهر فيه ساخراً من الواقعة.

استمر الخلاف بين الثنائي في الحفلات الأخيرة، وهو ما دفعهما لأن يظهرا من خلال فيديو عن طريق "اللايف" عبر صفحاتهما الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث جاء أهم ما قاله شاكوش في "اللايف": "أنا مش بطلع أغني أغاني حد، أنت مش ليك أغاني ولا عندك سي في، لإن الأغاني اللي بتغنيها مش بتاعتك، وإحنا جينا على نجاح مش على البايظ، ولو شوفت الأرقام بتاعتي هتتخض، أنا غنيت مع نجوم كبار زي أحمد سعد، ومش عايز أغني مع حد تاني".

وتابع شاكوش: "دماغك دماغ صهيوني عشان تقول أنا معرفش حاجة عن اللي بيترفع على قناتك على التيك توك، والغلط راكبك من ساسك لراسك، ولو على السب أنت اللي سبيت وجبت سيرتي بالاسم، وأغنية واحدة من بتوعي بتاريخك كله، وأنا بطلع أغني شغلي، لكن مش باخد إيفيهات من على التكاتك والميكروباصات".

وأشار شاكوش قائلاً: "اجتهد وهات فكر من دماغك وبلاش تعلق همومك على شماعة غيرك، وعمري ما سمعت ليك أغنية في الشارع مكسرة الدنيا، وأنت عارف إنك مش بتصرف على الأغاني عشان عارف أن آخرك الأغاني اللايف".

وتابع قائلاً: "بتقول يا رضا إني سبيت والدتك وعائلتك ووالدك، ولكن ذلك لم يحدث، لإن والدتك زي أمي وجزمتها فوق راسي، لأنها من مقام أمي بالظبط، وأنا مغلطتش في حد".

وقال: "أنا قولت إفيه في حفلة من فيلم حين ميسرة، لكن مجيبيتش سيرة رضا البحراوي، والبلد فيها قانون أكيد ومفيش حد فوق القانون، وكل واحد ياخد حقه، ولو هتبص على الغلط أنت اللي غلطت فيا وسميت اسمي وقولت فين شاكوش، ولو على الغلط أنت اللي غلطان، لكن أهلك على راسي".

وأوضح حسن شاكوش إنه لم يطالب رضا البحراوي بمشاركته في ديو غنائي، مضيفًا: "أنا مكنتش بتصل بيك عشان أقولك نعمل أغاني مع بعض، أنا بعتلك على واتساب وقولت لك كل واحد فينا في حتته، وياللي بتطالب بحقك من نقابة المهن الموسيقية، هو الفن بتاعك إنك تقول كان نفسي في شاكوش هو فين".

وأضاف حسن شاكوش ردا على رضا البحراوي: "لو على الفن فهكلمك بالأرقام والتاريخ، ولو عديت من هنا للصبح فأنا قناتي 2 مليار مشاهدة، والأغاني بتاعتي أنت لو اشتغلت طول عمرك ولحد ما تبطل وشعرك يبقى أبيض، مش هتعرف تعمل أغنية زي بنت الجيران بس وتحقق مشاهداتها، ولو طلعت البطاقة بتاعتك يا رضا هتلاقيني أكبر منك".

وقام المطرب الشعبي رضا البحراوي بالرد علي شاكوش بنفس الطريقة حيث قال : "حسن شاكوش طالع يتكلم دلوقتي يقول أنا عندي كام مليار واليوتيوب وأنت ملكش أغاني، طيب أنا من سنة 2000 يا حسن، وكنت عامل شريط صغير مع عماد محرم، وقايل أغاني أنت متعرفش تقولها، 2005 عملت أغنية مع عبد السلام وشرف لي أن الفنان حكيم غناها".

وأضاف رضا البحراوي: "سبب نجاحي ربنا والجمهور، وأنت بتقول إنك نجم منرفز نفسك ليه أوي كده، شاغل دماغك بيا ليه، بنت الجيران نجاحك مش لوحدك لأن معاك عمر كمال، أنت مش سالك وأنا مش شاغل بالي بيك أصلا، أنا قاعد مع الحمام في غيتي، أنت نجاحك بحد تاني مش لوحدك وبرغم ذلك مذكرتش حد فيهم".

في السياق نفسه، قالت نقابة المهن التمثيلية في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إنهم لم يتلقوا حتى الآن أي شكوى من الطرفين حتى يتم فتح تحقيق".