الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب منذ قليل 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي "القاهرة/ الإسكندرية"، بالكيلو 65 اتجاه القاهرة بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء أحمد عاطف، مدير الأمن، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون المركزي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم كل من: "فريال محمد علي، 50 عامًا، ملكه محمد السيد عبدالرحمن، 53 عامًا، شهد أحمد منشاري، 14 عامًا، صبري احمد منشاري، 12 عامًا، منة عطية محمد، 43 عامًا، وليد السيد أبوالوفا محمد، 37 عامًا"، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم الواقعة وجارٍ العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

انقلاب سيارة البحيرة حادث تصادم مركز شرطة مساعد وزير الداخلية الطريق الصحراوي

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