تبلغ 75 عامًا.. «التضامن» تنقذ مسنة وتنقلها لمؤسسة رعاية

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن فريق أطفال بلا مأوى بالجيزة (وحدة شمال)، قام بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، بإنقاذ المواطن "س. ن" 34 عاما.

وأكدت الوزارة، أنه بفحص الحالة تبين أنه يعاني من إعاقة حركية وذهنية، حيث تم عمل الكشف الطبي وإيداعه بدار لرعاية الكبار بلا مأوى بالجيزة.

وأضافت الوزارة، أن فريق أطفال بلا مأوى بالقاهرة، قام أيضا بإنقاذ مسنة بلا مأوى متواجدة بمنطقة مصر القديمة تبلغ من العمر 75 عاما وليس لديها أوراق ثبوتية، وكانت تقيم لدى أحد الجيران، وتوجه الفريق لمستشفى "المبرة"؛ لعمل الكشف الطبي للحالة وتم إيداعها بدار لرعاية الكبار ببشتيل.

وأكد حازم الملاح، المسئول الإعلامي لبرنامج أطفال بلا مأوى، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى التعامل مع كبار وأطفال بلا مأوى، لحماية الوحدات المتنقلة والعاملين بها، وذلك منذ الإعلان عن فيروس كورونا.

وأضاف الملاح في تصريحات لـ"الدستور"، أنه فى حالة موافقة فاقدي المأوى على الانتقال إلى دور الرعاية يتم قياس درجة حرارتهم وتعقيمهم، وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد بأحد المستشفيات الحكومية، لحماية النزلاء بدور الرعاية.

وأشار إلى أنه يتم تعقيم المؤسسات وعمل جلسات توعوية للأطفال بأهمية النظافة واستخدام الكمامات وضرورة توخي الحذر، وذلك في إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بضرورة عمل إجراءات لحماية الأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأضاف أنه تم العمل على تقليل عدد الأبناء داخل الأنشطة والورش المهنية وتقسيمها إلى مجموعات متبادلة حتى يتم تنفيذ الجدول اليومي بشكل منتظم، كما يتم عمل جلسات توعية للوقاية من كورونا بصورة دائمة.

وأشار إلى أنه من بين الإجراءات الاحترازية المتبعة أيضا الاستعانة بجمعية الهلال الأحمر المصري لتدريب الأخصائيين والعاملين بالمؤسسات على سبل الوقاية من الفيروس، والقيام بالإسعافات الأولية والتدريب على كيفية إخلاء المؤسسات.

