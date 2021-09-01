قبل بدء العام الدراسي.. تعرف على طرق تقسيط المصروفات

أعلنت المدارس الرسمية الدولية البدء في تحصيل القسم الأول من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، و قيمة الكتب الدراسية بدء من الغد 2 سبتمبر وحتى الخميس 30 سبتمبر.

ويرصد “الدستور” أقساط مصروفات المدارس الرسمية الدولية في مصر، في سياق السطور التالية:-



fs2:

10 آلاف جنيه قسط اول + 300 جنيه الكتب.

Y1 :

10 آلاف جنيه مصروفات قسط اول + 2000 جنيه الكتب.

Y2 :

10 آلاف جنيه مصروفات قسط اول + 2000 جنيه الكتب.

Y3 :

10 آلاف جنيه مصروفات قسط أول + 2000 جنيه الكتب.

وأضافت المدارس الدولية، سوف يتم تسوية قيمة الكتب الدراسية عند سداد القسط الثاني من المصروفات في 1 ديسمبر القادم.

مصروفات القسط الثاني:

fs2 :

6050 جنيه

Y1 :

7100 جنيه

Y2:

8150 جنيه

Y3:

9200 جنيه

كما تتميز المدارس الرسمية الدولية، باحتفاظها بمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية.

بالإضافة إلى المناهج الدولية، وهو تعليم دولي يطبق لأول مرة في بيئة محلية.

يذكر أن عدد المدارس الرسمية الدولية الحكومية أكثر من 11 مدرسة، التي تعمل على تدريس المنهج بالنظام البريطاني ترتكز فلسفته على تقديم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري.

من ناحيته، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تستهدف حصول جميع العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى في جميع أنحاء الجمهورية على لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا حتى يتسنى بدء الدراسة بالعام الدراسي المقبل حضوريًا بالمدارس.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة تلقى العاملين بالتعليم قبل الجامعى لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، والوقوف على النسب المحدثة والتي تشتمل على أعداد العاملين متلقي الجرعتين، والعاملين متلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات ومن لم يقم بالتسجيل حتى الآن.