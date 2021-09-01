تأجيل محاكمة متهم بإشعال النيران في شقة ربة منزل ووالدها بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة بائع سمك، متهم بإشعال النيران في شقة ربة منزل وموظف بالمعاش، بسبب خلافات بينهم، إلى 19 سبتمبر الجاري.



تعود الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور القسم، يفيد ببلاغ من المجني عليهما بقيام المتهم بإشعال النيران في شقة محل سكنها.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل، عن أنه على إثر خلاف سابق، قام المتهم "ن.ه.ر"، 28 سنة، بائع سمك، بالتوجه إلى مسكن المجني عليهما "أ.إ.ح"، 28 سنة، ربة منزل، والدها إ.ح.م، 65 سنة، بالمعاش، وبحوزته مادة سريعة الاشتعال بنزين، وقام بسكبها وإشعالها على باب شقة المجني عليهم، وقام باستعراض القوة والعنف وفرض سيطرته علي المجني عليهم وتدخل الأهالي لإطفاء النيران قبل التهام باقي محتويات الشقة.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قررت نيابة المنتزة في الإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق بمحل نتيجة سوء الأحوال الجوية، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق والوقوف علي أسبابه، وسؤال العاملين عن الواقعة.