الأربعاء 01 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم الشرع في الاستنجاء بالورق والمناديل

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

جدل كبير أثارته فتوى من سائل داخل الجروبات المتخصصة بالفتوى على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث ورد سؤالا من مواطن يقول: ما حكم الشرع في الاستنجاء بالورق النشاف والمناديل الورقية، حيث أكد البعض أنه لا يجوز لأنه لم يزل النجاسة، بينما أجازه البعض الآخر قياسا على الحجر الذي أجازه النبي صى الله عليه وسلم.

"الإفتاء" حسمت الجدل الدائر حول هذا الأمر، عندما ورد إليها سؤال حول الاستنجاء بالمناديل حيث جاء نص السؤال كالتالي: ما حكم استعمال المناديل الورقية، والورق النشَّاف في الاستنجاء من البول أو الغائط؟ حيث يدعي البعض أنها لا تزيل النجاسة عن موضعها بالكلية، بل يبقى أثرها، وتنقلها عن محلها، وأيضًا يدخل تحت الورق المنهي عنه.

أكدت  أنه يجوز شرعًا الاستنجاء بالمناديل الورقية والورق النشَّاف من البول أو الغائط؛ قياسًا على معنى الحجر المنصوص عليه، وانتشارها في هذا العصر كانتشار الحجر في العصور السابقة، وهي داخلة فيما نص عليه الفقهاء من الجامدات الطاهرة؛ كالديباج والخِرَقِ والقطن والصوف، والجلد، ولا يضر كونها لا تزيل أثر النجاسة بالكلية؛ لأن الشأن في الجامدات أن الاستنجاء بها مبنيٌّ على العفو والسعة؛ اختيارًا واستعمالًا، وإزالتها على جهة اليقين مما يتعذّر الوفاء به، وليست من الورق المنهي عن الاستنجاء به، لأنها مُعدَّة للاستنجاء أصالة، بل استعمالها أفضل من كثير من الجامدات، لأنها أشد في التجفيف والتنشيف، وأبلَغ فـي الإِنْقَاءِ والتنـظيف.
طرق التواصل مع دار الإفتاء
وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.
كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

حكم الشرع في الاستنجاء بالورق حكم الشرع في الاستنجاء بالمناديل دار الافتاء حكم الشرع دار الإفتاء تحسم الجدل

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

تصفيات المونديال.. مصر تفتتح المشوار بالانتصار على أنجولا

قبل بدء العام الدراسي.. تعرف على طرق تقسيط المصروفات

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

خبراء يتحدثون لـ«الدستور» عن جهود مصر في إجلاء رعاياها من المناطق الخطرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابي الفريضة الغائبة!!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

جلال حمام

حكايات عزّام عن كرامات الأفغان

د. القس صفوت البياضى

النداءات تتعدد والضربات تتجدد

خالد عكاشة

داعش خراسان.. اللاعب القادم لإشعال أفغانستان وما حولها

ماجد حبته

تقاسم التكاليف.. أم زيادة الجزية؟!

حسين دعسة

على بعد خطوات من القمة الثلاثية

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة

«لا عودة».. ماذا تريد إسرائيل فى قطاع غزة؟

تولى ملف «المياه».. من هو سفير إسرائيل الجديد فى الأردن؟