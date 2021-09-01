الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تقارير ومتابعات

تصل درجة الحرارة لـ46.. هيئة الأرصاد تحذر من طقس غدًا الخميس

الأرصاد
الأرصاد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدا الخميس، سيشهد ارتفاع في  درجات الحرارة خلال الساعات الأولى من النهار، وذلك بالتزامن مع اقتراب فصل الخريف، لافتًا إلى أن معدلات الحرارة تعد أقل بالمقارنة بالمعدلات الأخرى والتي تم تسجيلها خلال الفترة الماضية.

وأضاف شاهين لـ"الدستور"، أنه من ضمن موجات الطقس الحار سيكون غدًا حار رطب، حتى بالنسبة للمحافظات التي تقع ضمن الجزء الشمالي من البلاد، بينما خلال ساعات الليل فإن الجو سيكون معتدل وذلك ضمن تلك المحافظة مع وجود نشاط الرياح.

وتابع أن درجة الحرارة العظمى ضمن محافظة القاهرة والوجه البحري من البلاد غدا ستصل لـ 35 درجة، في حين أن المحسوسة والتي سيشعر بها المواطنين بسبب الرطوبة ستكون 37 درجة.

وأكد أن محافظات الصعيد ستشهد ارتفاع معدلات درجات الحرارة بشكل كبير، بما يشتمل على تسجيل أعلى معدل على مستوى الجمهورية وذلك بالتزامن مع اقتراب نهاية فصل الصيف، حيث أن العظمى ستصل لـ 44 درجة وذلك ضمن المسجلة، ودرجة الحرارة العظمى ستكون 38 درجة بينما التي سيشعر بها المواطنين ضمن تلك المحافظة نتيجة الرطوبة المرتفعة ستكون 40 درجة.

وستكون درجة الحرارة غدًا الخميس، على محافظة القاهرة 35 درجة، والصغرى 25 درجة، وكذلك الأمر بالنسبة للوجه البحري من البلاد، في حين أن في السواحل الشمالية من البلاد فإن العظمى ستكون 32 درجة والصغرى 25 درجة،  بينما في جنوب مصر من الصعيد فإن العظمى ستكون 44 درجة والصغرى 26 درجة، وفي شمال الصعيد. 

وأيضا محافظة جنوب سيناء فإن العظمى ستكون 38 والصغرى 25 درجة، بالإضافة إلى أنها وبسبب الرطوبة المرتفعة فإن درجة الحرارة ستكون مرتفعة وذلك بفارق من درجة إلى درجتين.

مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأرصاد الجوية الخميس طقس غد ا الخميس

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