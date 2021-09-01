إيران تسجل أكثر من 33 ألف إصابة و599 حالة وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء، 33 ألفا و170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة- في بيانها اليومي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية- إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات في البلاد منذ بدء تفشي الفيروس؛ ليبلغ 5 ملايين و25 ألفا و233 إصابة مؤكدة، من بينها 7 آلاف و860 حالة في وضع حرج.

وأوضحت أنه تم تسجيل 599 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 108 آلاف و393 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 4 ملايين و237 ألفا و315 شخصا حتى الآن.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.