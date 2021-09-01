بعد العرض الخاص.. فيلم «ماكو» يتصدر جوجل تريند

احتل فيلم “ماكو” ترتيبا متقدما ضمن الأعلى في «جوجل تريند» خلال الساعات الماضية، عقب انتهاء العرض الخاص للفيلم الجديد، الذي أقيم مساء أمس، بأحد المجمعات السينمائية بالتجمع الخامس بحضور أبطال فيلم ماكو بعد سلسلة من التأجيلات الطويلة للعمل.

العرض الخاص لفيلم ماكو

وحرص عدد كبير من الفنانين المشاركين في الفيلم مساء أمس الثلاثاء على الحضور مبكراً للحديث مع الصحفيين والإعلاميين المتواجدين لتغطية فعاليات العرض الخاص بأحد السينمات في منطقة التجمع الخامس، ومن الفنانين الذين تواجدوا في العرض الخاص كلا من: نيكولا معوض، وناهد السباعي، وبسمة وماجد المصري، وفريال بوسف، ومحمد مهران، وسارة الشامي، والموسيقار هشام خرما، وآخرين.

قصة فيلم ماكو

تدور أحداث فيلم «ماكو» الذي عرض بداية من حفل الساعة العاشرة من صباح اليوم حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها، وتتوالى الأحداث ويتعرضون للكثير من المفاجآت والكوارث.

موعد عرض فيلم ماكو

يبدأ عرض فيلم ماكو جماهيريًا اليوم الأربعاء، بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا، حيث بدأ الإعداد للفيلم منذ حوالي أربع سنوات، وتدور أحداثه عند العبارة سالم اكسبريس الغرقانة في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وشارك في العديد من الأفلام العالمية الشهيرة.

أبطال فيلم ماكو

فيلم ماكو بطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي، والفيلم إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم، ومحمد حفناوي، وإشراف عام محمد التلباني، ومدير تسويق كريم هشام.