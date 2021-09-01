الأربعاء 01 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة بشبرا

جامعة بنها
جامعة بنها

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لكلية الهندسة بشبرا ومركز الاختبارات الإلكترونية بكفر سعد، ووحدة التطعيم ضد فيروس كورونا بكلية التربية الرياضية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور اسامة صلاح عميد التربية الرياضية والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور عمر الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات الالكترونية، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية. 

وخلال الجولة تفقد الجيزاوي، سير الامتحانات لبرامج الساعات المعتمدة لقسم الهندسة الصناعية وقسم هندسة التشييد وهندسة اتصالات بكلية الهندسة بشبرا، واطمأن على حسن سير الامتحانات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الجامعة للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

كما تفقد الجيزاوي اختبارات القبول بالجامعات الأهلية بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، واطمأن من الطلاب علي حسن سير الامتحانات، حيث يحتوي المركز على 13 معمل للحاسب الآلي بسعة 650 جهاز ومعملين مخصصين للعزل وغرفة تحكم رئيسية تحتوى على أجهزة الخوادم ومراقبة الكاميرات ووحدة UPS. 

وتفقد القائم بعمل رئيس الجامعة أعمال التطعيم بكلية التربية الرياضية للوقوف على سير العمل وتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بلقاح فيروس كورونا.

يذكر أن تطعيم الفرق المتنقلة في الكليات يأتي بجانب النقطة الثابتة التي تعمل أيضا لتطعيم منتسبي الجامعة من القطاع الصحي في معمل الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى بنها الجامعي. 

امتحانات الكليات جامعة بنها هيئة التدريس كلية التربية الرياضية الاختبارات الالكترونية التربية الرياضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

انطلاق التدريب المشترك «النجم الساطع» بمشاركة 21 دولة غدًا

الرئيس الفلسطيني يصل مصر تمهيدًا لعقد قمة ثلاثية

قرار جديد بشأن مالك «عقار فيصل المحترق»: عرض حياة المواطنين للخطر

رئيس بوردو الفرنسي يكشف كواليس فشل صفقة الأناكوندا

الأهلى يوافق على إعارة الشناوى للنصر السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الرجوع إلى البلد

ماجد حبته

هذه الجريمة ليست مصرية

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الحكومة الإسرائيلية يعين العميل "R" رئيساً للشاباك .. من هو؟

"تحذيرات وتسهيلات".. كيف يمكن تفسير التحركات الإسرائيلية الأخيرة نحو غزة؟

فلسطين: سنلجأ لـ «الجنائية الدولية» لمتابعة اعدام الاحتلال شاب رام الله