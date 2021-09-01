رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة بشبرا

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لكلية الهندسة بشبرا ومركز الاختبارات الإلكترونية بكفر سعد، ووحدة التطعيم ضد فيروس كورونا بكلية التربية الرياضية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور اسامة صلاح عميد التربية الرياضية والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور عمر الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات الالكترونية، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

وخلال الجولة تفقد الجيزاوي، سير الامتحانات لبرامج الساعات المعتمدة لقسم الهندسة الصناعية وقسم هندسة التشييد وهندسة اتصالات بكلية الهندسة بشبرا، واطمأن على حسن سير الامتحانات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الجامعة للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

كما تفقد الجيزاوي اختبارات القبول بالجامعات الأهلية بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، واطمأن من الطلاب علي حسن سير الامتحانات، حيث يحتوي المركز على 13 معمل للحاسب الآلي بسعة 650 جهاز ومعملين مخصصين للعزل وغرفة تحكم رئيسية تحتوى على أجهزة الخوادم ومراقبة الكاميرات ووحدة UPS.

وتفقد القائم بعمل رئيس الجامعة أعمال التطعيم بكلية التربية الرياضية للوقوف على سير العمل وتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بلقاح فيروس كورونا.

يذكر أن تطعيم الفرق المتنقلة في الكليات يأتي بجانب النقطة الثابتة التي تعمل أيضا لتطعيم منتسبي الجامعة من القطاع الصحي في معمل الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى بنها الجامعي.