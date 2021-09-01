«ركن السيارة» يقود شخصًا للسجن سنة مع إيقاف التنفيذ بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد فؤاد الشربيني، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ؛ لاتهامه بضرب مواطن وإحداث كسر في الجمجمة، على خلاف بينهما على ركن سيارة في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فؤاد الشربيني، وعضوية المستشارين خالد عزت الشربيني وسامي حسن، وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق.

وكشف أمر الإحالة، عن قيام المتهم بضرب المجني عليه، إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب وجود خلافات سابقة بينهما، باستخدام “عصا خشبية”.