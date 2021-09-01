رئيس الحكومة الإسرائيلية يعين العميل "R" رئيساً للشاباك .. من هو؟

أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت اليوم الأربعاء قراراً بتعيين العميل "R" في منصب رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" خلفاً للرئيس الحالي نداف أرجمان، حيث يشغل "R" منصب نائب رئيس الشاباك الحالي.

من يكون العميل "R"؟

حسب تقرير هيئة البث الرسمية "كان" فإن العميل "R" متزوج وأب لثلاثة أبناء، حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية والفلسفة من جامعة تل أبيب، ودرجة الماجستير في الإدارة الجماهيرية من جامعة هارفارد، ويشغل اليوم نائب رئيس جهاز الأمن العام، خدمته العسكرية قام بتأديتها كمقاتل في وحدة العمليات الخاصة، وبعدها انضم إلى جهاز الشاباك كمقاتل في وحدة العمليات.

في إطار خدمته، حارب وأشرف على عمليات كثيرة في قطاع غزة، الضفة الغربية ولبنان، وفي عام 2011 تم تعيينه رئيس لقسم العمليات في الشاباك، وفي عام 2016 عين رئيسا للقسم المسؤول عن تشكيل القوات في الجهاز، وفي عام 2018 عين نائبا لرئيس جهاز الأمن العام، وهو المنصب الذي يقوم بتأديته منذ عامين ونصف، وحازت العمليات التي أدارها العميل "R" خلال السنوات الأخيرة على عدد من الجوائز الأمنية.

مهام خاصة لـ "نداف أرجمان "

تم تمديد ولاية رئيس الجهاز الحالي نداف أرجمان حتى شهر أكتوبر القادم، وهي المرة الثانية التي يتم خلالها تمديد ولايته حيث كان من المقرر أن ينهي مهام منصبه نهاية مايو الماضي، ومددت فترة ولايته للمرة الأولى في أبريل لأربعة اشهر بقرار صادر عن رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو.

نداف أرجمان يبلغ من العمر55 عاما "نشأ في "كيبوتس حمديا"، التابع لقضاء مدينة بيسان، التابع لتيارالصهيونية الاشتراكية، وهوشغوف بالتاريخ والتراث ويهوى جمع القطع التاريخية وفقا لما نشرته صحيفة " يديعوت أحرونوت ".

حصل "أرجمان" على شهادتي البكالوريوس والماجيستير من قسم العلوم السياسية وشهادة ماجستير في الأمن والاستراتيجية، وجميعها حصل عليها من كلية الأمن القومي في جامعة حيفا .

وتجند عام 1978 في "الوحدة المختارة" في الجيش الإسرائيلي لمدة خمس سنوات، تولى خلالها مهمات قيادية ميدانية، ثم ألتحق بجهاز الشاباك عام 1983، حيث شغل مناصب عديدة من بينها رئيس قسم العمليات في الجهاز لأربع سنوات منذ عام 2003 وحتى عام 2007، وممثل لـ"الشاباك" فى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة سنوات، ونائب رئيس الجهاز لمدة 3 سنوات منذ عام 2011 وحتى عام 2014.

وكانت قد أشارت تقارير إلى أنه سيتم تعيين مستشار الأمن القومي السابق "مائير بن شبات" ليكون الرئيس القادم لجهاز الأمن الإسرائيلي العام، وكان التعيين بناء على ترشيح "نتنياهو" لكن قادة الشاباك عارضوا التعيين ووجهوا له العديد من الانتقادات، وعندما شُكلت حكومة بينيت لابيد، تم تعيين العميل "R" بدلاً من «شبات».