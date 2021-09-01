بعد اجتيازهن للمقابلات.. رئيس مجلس الدولة: انضمام القاضيات الجديدات خلال أيام

أعلن المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، عن انضمام العضوات الجدد الناجحات في المقابلات التي أجراها مجلس الدولة للالتحاق خلال أيام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بانضمام العناصر النسائية إلى الهيئات القضائية المختلفة، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمها المجلس، اليوم، لأداء اليمين القانونية لأعضاء المجلس الجدد.

وطالب رئيس مجلس الدولة، المندوبين المساعدين الجدد الذين أدوا اليمين القانونية بعد تعيينهم بقرارات جمهورية في مجلس الدولة، إلى ضرورة التفاني في أداء الرسالة السامية والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية.

وأشار المستشار محمد حسام الدين ، إلى ضرورة المحافظة على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد القضائية الراسخة داخل العمل وخارجه، والنأي عن الشبهات.

جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، على هامش أداء المندوبين المساعدين الجدد بمجلس الدولة من دفعتي 2016-2017 المعينون بالقرارين الجمهوريين رقمي 327 - 328 لسنة 2021 اليمين القانونية بحضور المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة.

كان أدى المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة من دفعتي 2016 – 2017 ، المعينون القرارين الجمهوريين رقم 327 – 328 لسنة 2021، اليمين القانونية أمام المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة.

وهنأ رئيس مجلس الدولة الأعضاء الجدد بتعيينهم، وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية، والإطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية، ونبه إلي ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد القضائية الراسخة داخل العمل وخارجه، والنأي عن الشبهات.