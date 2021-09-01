ميناء الإسكندرية يستقبل 275 ألف طن سلع استراتيجية

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ48 ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد، ما يقارب 275 ألف طن وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 2692 حاوية مكافئة وفى ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 36 سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التى تباشر حاليًا عمليات الشحن والتفريغ لمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 31 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة، كما تم دخول وخروج عدد 18862 شاحنة.

وقد شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.