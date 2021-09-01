على مدار يومين.. «محامين الإسكندرية» تبدأ تطعم أعضائها بلقاح كورونا

بدأت نقابة المحامين الفرعية في الإسكندرية، برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، في تطعيم أعضاء النقابة باللقاح المضاد فيروس كورونا المستجد ، بعد التوصل لاتفاق مع مديرية الصحة بتطعيم الأعضاء في مقر معهد المحاماة بمحطة الرمل وسط المدينة.

و قال نقيب المحامين في الإسكندرية، إنه حفاظا على صحة المحامين وتيسيرا عليهم تم الاتفاق مع مديرية الصحة على تطعيم المحامين داخل أحد مقرات النقابة وهو معهد المحاماة، وحتي لا يتعرض المحامي إلى الانتظار، ونقدم الخدمة له في بيته بنقابة المحامين ويكون الانتظار داخل قاعة اجتماعات المعهد مع توفير كافة سبل الرعاية لهم.

وأضاف "علام"، ان التطعيم يستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس، وأن هناك إقبال كبير على التطعيم، ومن قام بالتسجيل والحجز على مدار الأيام الماضية تجاوز 360 محاميا ومحامية تم تقسيمهم على مدار اليومين لتلقي لقاح كورونا بالمعهد، لافتا إلى إنه سيتم تكرار الأمر مرة أخرى بالتعاون مع مديرية الصحة بالإسكندرية، حتى يتم تطعيم كافة المحامين والمحاميات من هذا الفيروس اللعين، ونتمنى من الله أن تزول الغمة ويرفع الفيروس من الأرض.

وأكد نقيب المحامين بالإسكندرية، أن هناك خدمات صحية كثيرة تقدمها النقابة لأعضائها وتسعى إلى أن تشمل تلك الخدمات المحامين وأسرهم، وتم التعاقد مع مستشفيات كبرى وضمها لمشروع العلاج، مع المتابعة المستمرة والتحديث المستمر لإزالة أي معوقات تواجه المحامى.

كان نقيب المحامين بالإسكندرية، قد أجرى جولة في عدد من مستشفيات المدينة، برفقة لجنة من النقابة العامة تمهيدا للتعاقد مع تلك المستشفيات لتضاف لمشروع العلاج تلبية لطلبات المحامين فى توفير مستشفيات جديدة، كما أعلن عن حملة للتبرع بالدم بفناء محكمه المنشية لصالح المحامين وأسرهم.



و قال نقيب المحامين إن النقابة تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة عدد المستشفيات التي تقدم خدمات علاجية وعمليات جراحية للمحامين وأسرهم ضمن مشروع العلاج النقابي.



وأضاف "علام"، أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك شكاوى من المحامين خلال الفترة الماضية من عدم توافر مستشفيات ملائمة للعدد الكبير من أعضاء النقابة وأسرهم، خاصة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأكد نقيب المحامين، أن هناك حزمة من الخدمات ستقدم للمحامين في مشروع العلاج وكذلك فى كافة المجالات الأخرى خلال الفترة المقبلة، لافتا ان حملة التبرع بالدم تهدف لتوفير الدم للمحامين المرضي أو أيا من أسرهم بشكل سريع.