الاتحاد النوبي ينظم احتفالية لتكريم أبطال الجمهورية من ذوي الهمم (صور)

نظم الاتحاد النوبي بمدينة أسوان، بالتعاون مع جمعية إرادة وأمل، احتفالية لتكريم أبطال الجمهورية من ذو الاحتياجات الخاصة في ألعاب القوى.

وشهد الحفل العديد من الفقرات الفنية المميزة، وتضمن كلمة لرئيس الاتحاد محمد ضيفي، وأعقبها كلمة رضا مديره جمعية إرادة نور وأمل.

احتفال ذوي الاحتياجات الخاصة

وكرم الاتحاد النوبي بالتعاون مع جمعية إرادة وأمل، أبطال ألعاب القوى، الحاصلين على مراكز جمهوريًا، وبلغ عددهم ٧ أبطال، وذلك من خلال تقديم شهادات تقدير وهدايا عينية ومبالغ نقدية تحفيزا لهم.

احتفال ذوي الاحتياجات الخاصة

كما تضمن الحفل تسليم ٢٠ طفل من ذو الاحتياجات الخاصة، وهدايا رمزية، وجاء ذلك في إطار تشجيعهم ورفع الروح المعنوية.

احتفال ذوي الاحتياجات الخاصة

جدير بالذكر أن مؤسسه أجيال مصر بالتعاون مع نقابة الحرف اليدوية، والاتحاد النوبي بأسوان، أطلقت مشروع'' قيم وحياة"، وذلك بتمويل من مؤسسه “مصر الخير” وبروتوكولات تعاون مع مديريات الشباب والرياضه، والتربيه والتعليم، والتضامن الاجتماعي.

احتفال ذوي الاحتياجات الخاصة

ويهدف مشروع'' قيم وحياة" إلى نشر وتفعيل القيم الاجتماعية بشكل إيجابي عن طريق مجموعة أنشطة وألعاب تفاعلية ومسرح، وتستهدف فئة الشباب والنشء من سن 10 سنوات إلى 35 سنة.