الأمن يكشف ملابسات فيديو صدم سائق «توكتوك» لسيدتين بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن صدم مركبة "توكتوك" لسيدتين وإصابتهما، داخل محافظة البحيرة، وذلك عقب تحديد هوية المتهم وضبطه.

ومن خلال الفحص والتحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط قائد مركبة الـ "توكتوك"، وتبين أن الواقعة بأحد شوارع مدينة إيتاي البارود التابعة لمحافظة البحيرة، و ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

- نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.