الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

تفاصيل الدفعة الأولى من قيادات «الأوقاف» المرشحون لبرنامج الإمام المفكر (أسماء)

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

نشرت وزارة الأوقاف أسماء الدفعة الأولى من المرشحين للحصول على برنامج الإمام المفكر، وتشمل خطة وزارة الأوقاف لتدريب وتأهيل الأئمة تنفيذ البرنامج التدريبى للارتقاء بالفكر الدعوى والبحثى للأئمة، وصنع جيل شديد التميز من الأئمة العلماء المفكرين.

 وتضمنت الدفعة الأولى من المرشحين للحصول على برنامج الإمام المفكر، عددا من القيادات الدعوية بالديوان ومعاونيهم وهم:
1.  هشام عبد العزيز علي عبد الرحمن  رئيس القطاع الديني.
2.  أيمن علي عبده أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.
3.  نوح عبد الحليم العيسوي المر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
4.  خالد صلاح الدين علي حسونة رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن. الكريم.
5.  محمد الشحات محمد عبد الرحمن أبو ستيت  مدير عام الإعلام.
6.  أشرف فهمي موسى محمود مدير عام التدريب.
7.  أسامة فخري فكري محمد الجندي مدير عام المساجد.
8.  رمضان عفيفي عفيفي بحيري الديوان.
9.  هاني عنتر إبراهيم زكي السباعي مدير عام شؤون القرآن.
10.  عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام العلاقات العامة.
11.  عمرو محمد عبد الغفار الكمار بحوث الدعوة.
12.  خالد أبو القاسم عطية عبد المجيد مدير مكتب رئيس القطاع الديني.
13.  عمرو محمد مصطفى مصطفى مدير عام البعثات والوافدين.
14.  محمد السيد إبراهيم نصار مدير عام الأزمات والكوارث.
15.  كمال محمد علي سيف المدير الإداري لمكتب الوزير.
16.  صبري حلمي محمد  أبو غياتي المكتب الفني.
17.  هيثم محمد رمضان محمد  أكاديمية الأوقاف.

ويتضمن البرنامج أيضًا تنمية الجوانب العلمية والمهارية اللازمة للرقي بالأئمة إلى المستوى الذي تنشده الوزارة فى العالم المفكر المستنير، والانتقال بالإمام من مرحلة «الإمام الناقل للثقافة» إلى مرحلة «الإمام المفكر»، على أن يمر المرشحون لتلقى البرنامج بعدد من المقابلات والاختبارات التى تُسهم فى اختيار أفضل العناصر المؤهلة، ما يجعل منهم عوامل مهمة تُسهم بقوة فى عمارة الكون.

خطة وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف برنامج الإمام المفكر صنع جيل شديد التميز من الأئمة العلماء المفكرين

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