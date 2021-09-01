جامعة دمنهور تنظم المؤتمر العلمي الأول لمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية

تنظم جامعة دمنهور، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا علميًا هو الأول من نوعه تحت عنوان "دور معهد البحوث والدراسات البيئية في تطبيق رؤية الدولة حتى عام ٢٠٣٠".

يفتتح المؤتمر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبيد عبدالعاطي صالح، ويشارك به نخبة من رؤساء وأساتذة الجامعات، الأستاذ الدكتور حسين مطاوع عميد المعهد، والأستاذ الدكتور هشام القصاص، العميد السابق لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئيه جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور مبارك على حساني، العميد السابق لمعهد الدراسات والبحوث البيئيه بجامعة السادات، والأستاذ الدكتور محمود أبوسكين، وكيل الدراسات العليا الأسبق معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة السادات، والأستاذ الدكتور محمد الحويطي، وكيل بمعهد البحوث والدراسات البيئية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع جامعة السادات و الدكتورة رانيا نظمي، القائم بعمل وكيل معهد الدراسات العليا والبحوث البيئيه بدمنهور.

يأتي المؤتمر لمواكبة الحركة العلميه تماشيًا مع الأهداف السياسية وخطط التنمية الطموحة لمؤسسات الدولة ويركز على تقديم الدراسات والبرامج البيئية وإشكاليات التنمية المستدامة، ويمثل إسهاما علميا في استعراضه من المشاركين به بتقاريرهم العلمية ومبادرتهم في التركيز على مجال التشريعات التي تختص بالبيئة وخطط التنمية، كما أنه ملتقى لتبادل خبرات في استخدام التقنيات الحديثة لخدمة البيئة والمجتمع وتطبيق رؤية مصر 2030 في معاهد البحوث البيئية.

ويناقش المؤتمر دور معاهد البحوث والدراسات البيئية في نشر الثقافة البيئية في المجتمع ودور الجامعة في خدمة المجتمع أسباب تلوث البيئة وفاعلية الحلول المتبعة للحفاظ عليها، والأمراض الناتجة عن تلوث البيئة وصحة الحيوان والتنوع الطبيعي وبط الخطط البحثية لطلبة الدراسات العليا بالخطط التنموية للدولة وغيرها.