مناقشة «قنال لا تعرف المحال» في المركز الدولي للكتاب (صور)

نظم المركز الدولي للكتاب التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، أمس الثلاثاء، ندوة لمناقشة قصة الأطفال "قنال لا تعرف المحال".

وشارك في الندوة مؤلفة الكتاب سماح أبو بكر، الشاعر أحمد سويلم، والكاتبة نشوى الحوفى، وأدارها الدكتور اشرف قادوس.

وأجمع المناقشون على أهمية توعية الأطفال وتعريفهم بهذه الأحداث وتأريخها لهم بأسلوب مبسط يناسبهم، وتنمية الحس الوطنى لديهم وحثهم على الانتماء والاعتزاز بهويتهم، مؤكدين أن الحدث لم يكن مجرد تعطل سفينة عن العمل، وانما كان تعطل مدينة وحياة بأكملها ومنظومة كاملة توقفت، ومجموعة مدن ترتبط حياتها وأعمالها بالقنال.

من حفلة الكتاب

ووجهت المؤلفة سماح أبو بكر عزت الشكر لهيئة الكتاب ورئيسها الدكتور هيثم الحاج علي، لطباعة هذا الكتاب بهذه السرعة والجودة، مشيرة إلى أنها كانت تتواجد في قلب الأحداث وتتابعها عن قرب لتسجل كل التطورات وتضعها في قصتها، مؤكدة انها لم نكن سفينة واحدة وانما ٤٠ سفينة متوقفة، وحدث شلل تام للمدينة.

ومن جانبها، قالت نشوى الحوفي، إنها كانت على يقين أنه سيتم تحريك السفينة، لافتة إلى تاريخ حفر قناة السويس وأهميتها محليًا وعالميًا.

فيما أشار أحمد سويلم، إلى أهمية وجود مثل هذه الكتب في المدارس، وأن تهتم بوجود حصص للقراءة والمكتبة والخطابة.

من حفلة الكتاب

وتساءل الدكتور أشرف قادوس:"لماذا نكتب للأطفال؟.. لأن الدولة تدعم قراءة الطفل وتنشر كتب الأطفال، لأن أفضل صديق هو الكتاب والكتاب يمكنه أن يعلمنا، ويساعد في توصيل المعلومة للأطفال وغرز قيم تظل بداخله طيلة حياته".

وأضاف أن أفضل طريقة ىتعليم الطفل هى الطريقة غير المباشرة وليس الكتاب المدرسى فقط.