«الداخلية» تطبق الإجراءات القانونية لمخالفي تركيب الملصق الإلكتروني 18 سبتمبر

أهابت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بمالكي المركبات بمختلف أنواعها، بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني.

وقالت وزارة الداخلية أنه سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، و أن تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها يبدأ اعتباراً من 18 سبتمبر الجاري، و يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكية لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية.

كانت وزارة الداخلية، قد قررت إعادة العمل بالفترة الإضافية بوحدات تراخيص المرور على مستوى الجمهورية، من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، والمخصصة لتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 18/5/2021 للمركبات بكافة أنواعها.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني، وأوضحت في بيان لها، أنه حرصًا منها على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعاً للازدحام، تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات ذات التراخيص السارية بكافة أنواعها من القيام بطلب تركيب الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة ذات ملصق إلكترونى، واستلام الملصق الإلكتروني، وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.