الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تحذر من خطورة السمنة لدى الأطفال: تضعف الجهاز المناعي

سمنة
سمنة

حذرت وزارة الصحة والسكان من خطورة السمنة على الأطفال خاصة خلال جائحة فيروس كورونا، لافته إلى أن السمنة تؤثر على الجهاز المناعي لدى الأطفال.

وأوضحت أن السمنة تزيد احتمالية الإصابة بأمراض الجسم المختلفة عموماً والأمراض التي تؤثر على المناعة تحديداً "الإنفلونزا الموسمية – فيروس كورونا".

‎وأشارت إلى ضرورة تناول الأطفال طعام صحي يحافظ على وزن جسمهم ويحميهم من السمنة.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن جهود الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة بين طلاب المدارس شملت 25 مليون طفل.

جاء ذلك ضمن كلمة للدكتورة هالة زايد، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات والمعنية بجانب مهام أخرى بإنتاج وجبات غذائية مثالية لطلبة المدارس بقيمة غذائية عالية.

وأوضحت وزيرة الصحة أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس، بدأت في مستهل العام الدراسي 2018-2019 ، مشيرة إلى مساعي جادة عزمت الوزارة على تحقيقها من أجل استكمال المبادرة الرئاسية في ظل جائحة كورونا التي تجتاح مصر والعالم.

أضافت زايد أنه خلال العام الدراسي الجاري عمل القائمين على المبادر للكشف على أكبر عدد من الأطفال في الفصل الدراسي الأول تحسبًا لتطور أوضاع عدوى فيروس كورونا في البلاد.

وكشفت زايد عن نتائج توصلت إليها المبادرة الصحية والتي شملت مؤشرات الأمراض الثلاثة بين أطفال المدارس موضحة أن متوسط السمنة بين طلاب المدارس في كافة أنحاء الجمهورية بلغت حوالي 14 %، والأنيميا 33% وهناك أماكن تجاوزت 50%، أما التقزم فجاء متتوسطه حوالي 5%.

وبيّنت وزيرة الصحة أن هناك أطفال يعانون من الأنيما والسمنة معا وهم في حدود 4%، وهناك أطفال يعانون من الأنيميا والتقزم والسمنة معا وهم حوالي 0.5%، موضحة أن هذه النسب تترجم لعشرات الألاف وقد تصل لملايين من الأطفال المعرضون للمعاناة الصحية والنفسية.

انفوجراف
انفوجراف
الصحة السمنة جائحة فيروس كورونا الجهاز المناعى الأطفال أمراض الجسم الأنفلونزا الموسمية فيروس كورونا

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وائل لطفي

أطفال أبوالريش

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