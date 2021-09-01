«الصناعات الغذائية» تُشيد بالبرنامج المصري الألماني لتطوير المشروعات

شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، في المؤتمر والحفل الختامي للبرنامج المصري الألماني لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة “PSME”، والذي أقيم تحت عنوان “إسهامات في دعم القطاع الخاص المصري”، وذلك تتويجاً للتعاون الناجح بين الشركاء، ووضع آفاق جديدة لمشروع تنمية الإبتكار في القطاع الخاص.

وعقد المؤتمر من خلال أربع محاور؛ المحور الأول خاص بتنمية القدرات، والثاني خاص بالسياسات والاستراتيجيات، والثالث خاص بخدمات تطوير الأعمال، والرابع يتناول تنشيط تطوير القطاع الخاص في السنوات القادمة.

واستعرض محمود البسيوني، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، خلال المؤتمر، نتائج الشراكة والتعاون مع المشروع المصري الألماني، في تنفيذ برنامج «ازدهار» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الغذائي، حيث نجح في تنمية وتطوير نحو ٢٠٠ منشأة غذائية من الشركات الصغيرة والمتوسطة أعضاء الغرفة بالإضافة إلى تأهيل ١٩ مدرب من الكوادر المتخصصة لضمان استدامة عمل البرنامج.

وأضاف “البسيوني”، أن برنامج “ازدهار” يأتي ضمن المشروعات الناجحة، ويعد من أبرز اسهامات الشراكة المصرية الألمانية في دعم القطاع الخاص المصري، والذي نفذته الغرفة تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وأوضح أن برنامج ازدهار حقق تأثير إيجابي وتفاعل كبير من جانب الغرفة وأعضائها لتقديم الدعم الفني المناسب ومشروعات التطوير حسب احتياجاتها، من خلال حثها علي النمو ومعالجة نقاط الضعف بجانب تقديم حلول لزيادة الإنتاج ورفع الجودة والمبيعات، مثل التسويق الإلكتروني وشهادات الجودة ومعايير سلامة الغذاء، بالإضافة إلى برامج لتنمية المهارات البشرية.

ولفت إلى أن البرنامج ساهم في ازدهار في تعزيز قدرة الشركات الغذائية على الابتكار وتطوير منتجات جديدة لزيادة النفاذ إلى مختلف الأسواق، ودمج الشركات الصغيرة في سلاسل الإنتاج والاقتصاد الرسمي.

ونوه بأن الغرفة تعمل باستمرار علي تحقيق استدامة للبرامج الداعمة والمساندة للشركات الغذائية على المستوي الفني والإجراءات والمواصفات، بجانب المساهمة في توفير الشق التمويلي في ظل تنامي عدد الأعضاء لنحو 14 الف منشأة غذائية، وذلك ضمن استراتيجية تستهدف توفير كافة الخدمات علي اعلي مستوي من خلال توقيع شراكات وبروتوكولات للتعاون في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع في مجالات الاستشارات الفنية وسلامة الجودة وفي الإدارة والتدريب ورفع كفاءة العنصر البشري.