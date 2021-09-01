الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يطالب بتعميم قرار الإسكندرية بحظر «التوك توك» في الشوارع الرئيسية

النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار لتعميم القرار الذى أصدره اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتغليظ عقوبة سير مركبات "التوك توك" والتروسيكل التى تتواجد بالمحاور الرئيسية والكورنيش وذلك بتوقيع غرامة فورية 10 آلاف جنيه غير قابلة للتخفيض نهائيًا.

وقال "زين الدين" فى بيان اليوم، إن التوك توك أصبح واقعًا وواحدًا من أهم وسائل النقل فى مصر ونحن لسنا ضد استخدامه ولكن يجب وضع الضوابط والشروط الحاسمة لتقنين أوضاعه وفى مقدمتها عدم تشغيله إلا بعد إصدار تراخيص له ولقائده تكون مماثلة لتراخيص السيارات، خاصة أن حوادثه ارتفعت بشكل خطير إضافة إلى تحديد خطوط لعمله على مستوى جميع المحافظات والمدن والأحياء والمراكز والقرى مع الحظر النهائى لتشغيله داخل الطرق الصحراوية والميادين العامة والشوارع والمحاور الرئيسية وكورنيش النيل والطريق الدائرى وغيرها من المناطق الاستراتيجية والمهمة لتوافر وسائل النقل بها.

وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بتعليمات وتحذيرات محافظ الاسكندرية الحاسمة يمنع تماماً تواجد أي مركبات للتوك توك والتروسيكل بالمحاور الرئيسية والكورنيش وتكليفه لرؤساء الأحياء والمرور وجميع الجهات المعنية بمصادرة المركبات المخالفة فوراً وتوقيع الغرامة المقررة وإتخاذ الإجراءات الرادعة ومحاسبة المقصرين.

النائب محمد عبد الله زين الدين مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محافظ الإسكندرية تغليظ عقوبة سير مركبات التوك توك التوك توك

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