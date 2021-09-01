إعادة تأهيل طريق دير القصير بأسيوط بسبب ارتفاع منسوب النيل

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بذل مزيد من الجهد لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات وفقاً للإمكانات المتاحة لدينا، خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبذل قصارى جهدها لتوفير وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لهم خاصة في القرى البعيدة والأكثر احتياجاً.

إعادة تأهيل طريق دير القصير

وأوضح محافظ أسيوط أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على إيجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي قد تواجه المواطنين بقرى ونجوع ومراكز المحافظة موجهاً رئيس مركز ومدينة القوصية بإيجاد حلول عاجلة تجاه غرق طريق المعدية بقرية دير القصير نتيجة ارتفاع منسوب نهر النيل وإعادة تأهيله مرة أخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

إعادة تأهيل طريق دير القصير

وترأست هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية لجنة مكبرة لإدارة أزمة غرق طريق المعدية بقرية دير القصير الناتج عن ارتفاع منسوب المياه بنهر النيل بالناحية الشرقية لنهر النيل وذلك بمشاركة مصطفى فتحي نائب رئيس المركز وعدد من قيادات حماية النيل وتوجيه هندسة الكهرباء باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين أعمدة الإنارة وبالتعاون مع أزمات الوحدة المحلية والقروية بقرية فزارة وبالمشاركة المجتمعية مع أهالي قرية دير القصير تم اعادة تهيئة الطريق وتأهيله مرة أخرى فضلاً عن التشاور والتنسيق مع مهندسي حماية النيل لتطوير المرسى أو وضع حلول بديلة للمرسى.

إعادة تأهيل طريق دير القصير

وأشادت رئيس مركز القوصية بدور أهالي القرية ومساهمتهم في إعادة الطريق مرة أخرى وهو ما يدل على إخلاصهم وحبهم لبلدهم حيث أنهم نموذج يحتذى بهم فى الانتماء والمواطنة مناشدة جميع المواطنين القاطنين على جانبي نهر النيل بأخذ الحيطة والحذر نظراً لإحتمالية ارتفاع منسوب المياه بنهر النيل.

إعادة تأهيل طريق دير القصير

إعادة تأهيل طريق دير القصير