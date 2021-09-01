الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الأنبا بيجول يترأس صلاة الثالث لرحيل شقيقه القس أثناسيوس لطيف غدا

الانبا بيجول
الانبا بيجول

يترأس الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، صباح غد الخميس، صلاة الثالث لرحيل شقيقه القس أثناسيوس لطيف كاهن كنيسة مارجرجس ببهجورة، وذلك بكنيسة مارجرجس ببهجورة التابعة لإيبارشية نجع حمادي.

والقس اثناسيوس لطيف هو الشقيق الأكبر للأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، وكان قد رحل أول أمس القس اثناسيوس لطيف كاهن كنائس بهجورة، التابعة لإيبارشية نجع حمادي،  وشقيق نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، عن عمر قارب 58 عامًا وبعد خدمة كهنوتية قصيرة تجاوزت ست سنوات، حيث ولد يوم 14 سبتمبر 1963 وسيم كاهنًا يوم 19 يناير 2015.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، ولمجمع كهنة إيبارشية نجع حمادي، في نياحة الأب الفاضل القس أثناسيوس لطيف، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنائس بهجورة ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

- أبرز المعلومات عن أسقف دير المحرق


ولد الأنبا بيجول في 31 أكتوبر 1966، حصل على بكالوريوس كلية التجارة، جامعة أسيوط عام 1988، بعد أدائه الخدمة العسكرية التحق للعمل بالشئون المالية والإدارية بإحدى شركات الأدوية في عام 2000، التحق بدير السيدة العذراء بالمحرق، سيم راهبًا بيد مثلث الرحمات الأنبا ساويرس.

كان  أحد الآباء المسئولين على استقبال زوار ومريدي الدير، كما أنه خدم في تجهيز وإعداد الطعام لمجمع الرهبان حصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية عام 2008، من الكلية الإكليريكية بدير المحرق.

حصل على دبلوم الدراسات العُليا قسم لاهوت من معهد الدراسات القبطية عام 2015، بعد تخرجه فى الكلية الإكليريكية بدير المحرق قام بالتدريس بها، ثم عُيِّنَ وكيلًا لإكليريكية المحرق بواسطة الأنبا ساويرس في العام الدراسي 2013/2014.

تمت رسامته أسقفًا على دير المحرق والقُرى التابعة له، أثناء القداس الإلهي يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2017 م. أثناء صلوات رسامة أربعة أساقفة وتجليس ثلاثة بيد البابا تواضروس بدير الأنبا بيشوي.

الأنبا كيرلس البابا تواضروس كنيسة مارجرجس البابا تواضروس الثاني إيبارشية نجع حمادي دير السيدة العذراء رئيس دير المحرق قداسة البابا تواضروس كنيسة مارجرجس ببهجورة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي أسقف ورئيس دير المحرق

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وائل لطفي

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