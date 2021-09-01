طب سوهاج تنظم مائدة مستديرة في إطار حملة مواجهة ختان الإناث

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المائدة المستديرة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري، في إطار حملة محاربة ختان الإناث، وذلك بحضور الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتور كمال الشرقاوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الدكتور مجدي أمين القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتورة يسرية السيد القائم بعمل عميد كلية التمريض، ونسمات القوصي المدير التنفيذي لجمعية الطفولة والتنمية، سحر شنيف رئيس مجلس إدارة جمعية صحبة الخير للتثقيف الصحي وتنمية المجتمع بالمحافظة.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن ختان الإناث من العادات المجتمعية السيئة التي يجب وضع خطوات وآليات جادة من أجل القضاء عليها، مشيراً إلى مدى حرص الجامعة من خلال دورها التثقيفي والتوعوي، على دعم ومساعدة المجتمع للقضاء على هذة العادة السيئة والتي لها أثرها السلبي على المرأة وما يترتب عليها من مضاعفات صحية ‏ونفسية.

وأوضح الدكتور أسامة رشاد الشريف، أن فعاليات المائدة المستديرة تم تنظيمها بالاشتراك مع جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط، وجمعية صحبة الخير بالمحافظة، وذلك في إطار مشروع مجتمعات أكثر أماناََ للأطفال تحت شعار "كفاية ختان إناث"، مؤكداً على دور كلية الطب فى عقد الحلقات النقاشية التي تهدف إلى حل المشكلات التى يواجهها المجتمع، فهى تعتبر حلقة الوصل والتنوير والتوعية لدى الأطباء بمختلف تخصصاتهم ‏لمحاربة ختان الإناث وما يترتب عليه من أضرار صحية ونفسية.

وقال الدكتور كمال الشرقاوي، إنه بعد فتح باب المناقشة حول أضرار ختان الإناث وآثاره السلبية على المجتمع، أنتهت المائدة المستديرة ببعض التوصيات الهامة، منها أن يتم تدريس قضية الختان بشكل مستفيض وفعال فى مناهج كليات الطب البشري، وأن يتم أيضاً تدريسها فى كليات التمريض والمعاهد الصحية وكلية التربية والآداب والخدمة الاجتماعية والحقوق، كما أوصت بالتوسع فى تناول هذه القضية داخل مناهج حقوق الإنسان لجميع طلاب الجامعة.

وأضاف"الشرقاوي"، أن المائدة أوصت بتشكيل لجنة من الجامعة للقضاء على ختان الإناث، ومن مهامها الأساسية متابعة تنفيذ ما تمت التوصية به سابقاً، وتنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية في هذا الشأن داخل الجامعة وخارجها، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي في هذا المجال والعمل على استخلاص التوصيات من الأبحاث السابقة فى هذا المجال للاستفادة منها.

وشارك في فعاليات المائدة المستديرة، الدكتور علام العديسي رئيس قسم النساء والتوليد بالجامعة، الدكتورة عبير أبو المجد مدير إدارة تنظيم الأسرة، الدكتورة رجاء حسين مدير رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الصحة العامة والنساء والتوليد والمعهد الفني الصحي ومعاهد التمريض بسوهاج.