الأربعاء 01 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أهالى عزبة البجعة يناشدون محافظ الشرقية بإدراجهم ضمن «حياة كريمة»

عزبة البجعة
عزبة البجعة

طالب أهالى عزبة البجعة، التابعة للوحدة المحلية بالظواهرية، الدكتور ممدوح غراب، بإدراجهم ضمن مشروعات التطوير، بالمبادرة اليسية حياة كريمة، لحصول الأهالي على فرصة لإنقاذهم من الحرمان من مياه الشرب.

حيث يعيش أهالى عزبة البجعة، مأساة، نظرًا لبعد مياه الشرب عن المنازل بمسافة تبلغ حوالى 2 كم،  مما يتسبب فى حرمان أكثر من 25 منزل من مياه الشرب، ويقوم الأهالي بدفع فواتير المياه بانتظام.

وقال عبد العال.م.إ، من أهالى العزبة، أن المياه تمر عن طريق وصلات بلاستيكية وخراطيم من مصرف بحر البقر وعلى جوانب المصارف، وذلك يعرضها للتآكل والتلف بصفة مستمرة، ويقوم  الأهالي باصلاحها على نفقتهم الخاصة.

ونظرًا لسوء حالة المياة، يضطر الأهالى للحصول على مياه نظيفة للشرب من أحد الأماكن والتى تبعد عن العزبة مسافة 2 كم.

وأوضح أن قرى مركز الحسينية كاملة، قد تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لما يعانيه المركز النائي من التهميش لسنوات طويلة، وقلة المرافق والخدمات، لافتًا إلى أن كوب ماء نظيف للأهالى والأطفال هو أولى بالإهتمام.

وناشد أهالي عزبة البجعة، بالظواهرية، مركز الحسينية محافظة الشرقية، بإدراجهم ضمن مبادرة حياة كريمة وتركيب مواسير أرضية وآدمية، تكون آمنة وغير معرضة للتهالك، ولا كون قريبة مما يجعلها تتضرر بسبب مرور السيارات و عقر الحيوانات والقوارض، مما يجعل المياه ملوثة.

 

محافظة تنسيق الشرقية مياه الشرب تطوير حرمان للحصول مصرف

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

انطلاق التدريب المشترك «النجم الساطع» بمشاركة 21 دولة غدا

حقيقة تخفيض درجات الطلاب المتظلمين من نتيجة الثانوية العامة

الأهلى يوافق على إعارة الشناوى للنصر السعودى

وزير الري يكشف آخر تطورات الموقف المائي وإيراد النيل

أول تعليق من الزمالك على «اختفاء درع الدورى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الرجوع إلى البلد

ماجد حبته

هذه الجريمة ليست مصرية

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"بينيت" ينفي دعوته إلى قمة مصرية أردنية فلسطينية غدًا في شرم الشيخ

مرصد حقوقي: نصف مليار دولار خسائر غزة جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تصاعد عمليات القتل الإسرائيلي ضد الفلسطينيين