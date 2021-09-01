أهالى عزبة البجعة يناشدون محافظ الشرقية بإدراجهم ضمن «حياة كريمة»

طالب أهالى عزبة البجعة، التابعة للوحدة المحلية بالظواهرية، الدكتور ممدوح غراب، بإدراجهم ضمن مشروعات التطوير، بالمبادرة اليسية حياة كريمة، لحصول الأهالي على فرصة لإنقاذهم من الحرمان من مياه الشرب.

حيث يعيش أهالى عزبة البجعة، مأساة، نظرًا لبعد مياه الشرب عن المنازل بمسافة تبلغ حوالى 2 كم، مما يتسبب فى حرمان أكثر من 25 منزل من مياه الشرب، ويقوم الأهالي بدفع فواتير المياه بانتظام.

وقال عبد العال.م.إ، من أهالى العزبة، أن المياه تمر عن طريق وصلات بلاستيكية وخراطيم من مصرف بحر البقر وعلى جوانب المصارف، وذلك يعرضها للتآكل والتلف بصفة مستمرة، ويقوم الأهالي باصلاحها على نفقتهم الخاصة.

ونظرًا لسوء حالة المياة، يضطر الأهالى للحصول على مياه نظيفة للشرب من أحد الأماكن والتى تبعد عن العزبة مسافة 2 كم.

وأوضح أن قرى مركز الحسينية كاملة، قد تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لما يعانيه المركز النائي من التهميش لسنوات طويلة، وقلة المرافق والخدمات، لافتًا إلى أن كوب ماء نظيف للأهالى والأطفال هو أولى بالإهتمام.

وناشد أهالي عزبة البجعة، بالظواهرية، مركز الحسينية محافظة الشرقية، بإدراجهم ضمن مبادرة حياة كريمة وتركيب مواسير أرضية وآدمية، تكون آمنة وغير معرضة للتهالك، ولا كون قريبة مما يجعلها تتضرر بسبب مرور السيارات و عقر الحيوانات والقوارض، مما يجعل المياه ملوثة.