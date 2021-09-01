الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة التموين تضبط 1312 قضية تموينية خلال 24 ساعة

حملات تموينية
حملات تموينية

شنت شرطة التموين، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط المخالفين ومراقبة الأسواق وفرض الجودة. 

وأسفرت الجهود عن ضبط 1312 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة من أبرزها ضبط 5 طن لحوم مجمدة، بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، و تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذئية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة.

 

 كما تمكنت الجهود من ضبط 1,15 طن لحوم مستوردة ، دهون حيوانية بدون بيانات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مفرمة بمحافظة القاهرة.

- ضبط 120 طن دقيق فاسد في الجيزة

ونجحت الجهود في ضبط 120 طن دقيق فاخر بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة.

 

وأثمرت الجهود عن ضبط (6 طن خل طعام "مستلزمات إنتاج" معبأ داخل خزانات بدون بيانات "مجهول المصدر"، 2580 عبوة خل طعام "منتج نهائى" مدون عليها علامة تجارية وغير مسجلة)، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة خل الطعام "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية.

 

ونجحت الجهود في ضبط (1,88 طن سكر تمويني مدعم، 360 عبوة زيت تمويني مدعم)، مخصصان ربطاً على البطاقات التموينية قامت المذكورة بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء ، بأزيد من السعر الرسمي قدرت بـ 52001 جنيه بحوزة مالكة محل بدال تموينى بمحافظة القاهرة.

- ضبط 39586 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في القاهرة

كما تم ضبط (39586 عبوة مستحضرات تجميل كريمات ، بلسم ، عطور، حنة)، بدون مستندات مجهولة المصدر وغير  مطابقة للمواصفات القياسية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة مستحضرات التجميل "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

 

وتمكنت الجهود من ضبط 4 أطنان ردة بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني، وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية.

 

وأثمرت الجهود عن ضبط 3 أطنان بذرة قطن بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية.

شرطة التموين وزارة الداخلية مراقبة الاسواق فرض الجودة قضية تموينية متنوعة لحوم مجمدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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