الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا تسجل 366 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في بولندا
كورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية عن تسجيل 366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى مليونين و889 ألفًا و36 حالة.

وأوضحت الوزارة- حسبما ذكر تليفزيون "بولند إن" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 75 ألفًا و358 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 156 ألفًا و596 حالة، وعدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونين و657 ألفًا و82 شخصًا.

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