اليمن يدين محاولات الحوثيين استهداف مطار أبها السعودي

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين اليمنية بشدة محاولات الحوثيين استهداف مطار (أبها) في المملكة العربية السعودية من خلال طائرات مفخخة بدون طيار، اعترضتها قوات التحالف.

وذكرت الوزارة- في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الأربعاء- أن مواصلة الحوثيين اعتداءاتها على أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها وسلامة أراضيها يعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني واستخفافًا بالمجتمع الدولي، مضيفًا أن استهداف مطار (أبها) يعد تصعيدًا خطيرًا وعملًا جبانًا يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ موقف واضح تجاه هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة.

وأكد البيان موقف اليمن الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية وتضامنها معها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية، الثلاثاء، عن إدانة واستنكار دولة الكويت- بأشد العبارات- استمرار محاولات الحوثيين تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مطار أبها الدولي بطائرتين مسيرتين.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ لها، اليوم، أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت "الخارجية الكويتية" بيانها، بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، إحباط محاولة هجوم عدائي ثانٍ بطائرة مسيرة (مفخخة) على مطار أبها الدولي، ما أسفر عن وقوع 8 إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار.

وذكرت قيادة القوات المشتركة للتحالف، في بيانٍ، الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم إحباط محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، صباح اليوم، عند الساعة 09:06 من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام طائرة مسيّرة (مفخخة).

وأوضحت قيادة القوات المشتركة للتحالف، في بيانها، أنه نتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل الحرم الداخلي للمطار.