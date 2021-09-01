الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة سوهاج تُخصص مجمع الفصول مقرًا للاختبارات الإلكترونية

اجتماع مجلس عمداء
اجتماع مجلس عمداء الكليات

ترأس الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مجلس عمداء الكليات، بحضور الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة.

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق إنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على تخصيص مجمع الفصول بالمقر الجديد للجامعة، كمركز للاختبارات الإلكترونية بطاقة استيعابية 5500 جهاز حاسب آلي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن، والذي يقضي بأن يكون مركز الاختبارات الإلكترونية عبارة عن مبنى أو مجموعة مباني متلاصقة تمامًا بها قاعات أو مدرجات تستوعب عدد 750 حاسب آلي فأكثر.

وأضاف "عبدالخالق" أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والمطروحة على جدول الأعمال، وتمثلت فى الوقوف على سير انتظام إجراءات تطعيم جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهاز الإداري والطلاب، بلقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بنسبة 100%، وقبل بداية أكتوبر المقبل.

 ووجه بعدم السماح بدخول الحرم الجامعي أو تقديم أي خدمات تعليمية لغير الحاصلين على التطعيم، وعدم القبول بالمدن الجامعية أو إجراء الكشف الطبي أو الاشتراك فى الرحلات الخارجية إلا بعد الحصول على التطعيم، لافتًا إلى أنه تخصيص 5 منافذ للحصول على اللقاح، وتضم الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، مقر كلية الصيدلة بالحرم القديم، مقر المدينة الجامعية للطالبات، ومقر الإدارة الطبية، ومركز التدريب بمبنى الأنشطة الطلابية.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور صفا محمود السيد أنه تقرر تحديد الرسوم الجامعية سنويًا شاملة قيمة الجزء المخصص للكتاب الإلكتروني، إضافة إلى تكليف عمداء الكليات برفع تقرير عن مدى الإنجاز الخاص برفع المقررات الإلكترونية بالكامل على المنصات التعليمية مرة واحدة وقبل بدء العام الدارسي الجديد 2021-2022 بالجامعة.

طلاب سوهاج العاملين الكشف الطبى شئون التعليم والطلاب تكليف رعاية الشباب

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