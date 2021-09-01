السعودية تبدأ حظر سفر غير المحصنين ضد كورونا

بدأت السلطات السعودية اليوم تنفيذ قرار سفر المحصنين على الرحلات الداخلية والخارجية، والذي كانت قد أعلنته الخطوط السعودية في وقت سابق.

وأعلنت الخطوط السعودية أواخر الشهر الماضي: "عدم السماح للراغبين في السفر عن طريق الرحلات الداخلية ابتداءً من 1 سبتمبر2021 إلا لمن أكمل جرعتين من لقاح كورونا".

وأضافت الخطوط السعودية: "تستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح الفئة العمرية الأقل من 12 سنة أو الحالات الصحية المستثناة وفقًا لما تصدره الجهات الصحية في المملكة، لذا وجب التنويه للمسافرين على السعودية لاتخاذ اللازم".

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت عن إجراءات جديدة تخص المقيمين القادمين إليها من الدول المحظورة بسبب جائحة كورونا، والتي سبق تعليق القدوم منها.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، الثلاثاء الماضي، أنه تم السماح بعودة المقيمين القادمين من تلك الدول التى تم رفع الحظر عنهم على أن يكونوا استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

وأفادت السلطات المختصة بأنه لا يسمح السفر إلا للشخص الذي حصل على الجرعتين كاملتين، وبالتالي بات محصنًا في تطبيق "توكلنا"، وهو التطبيق الرسمي المعتمد في السعودية والمطور للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يظهر الحالة الصحية لكل مستخدم، من حيث عدد الجرعات، وتاريخ الإصابة.

واعتمدت السلطات الصحية السعودية 6 لقاحات، أكسفورد-أسترازينيكا، فايزر-بيونتيك، جونسون آند جونسون، موديرنا، سينوفارم،وساينوفاك.

على الجانب الآخر، تلتزم المطارات المصرية بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.