أشد سلالات كورونا فتكًا.. كل ما تريد معرفته عن متحور «مو» الجديد

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور سلالة متحورة جديدة من وباء فيروس كورونا المستجد، تعرف بإسم "مو"، والذي تم تحديده لأول مرة في كولومبيا في شهر يناير الماضي حسب موقع ndtv البريطاني.

صنف متحور “مو” الجديد من سلالة فيروس كورونا المستجد، المعروف علميًا باسم B.1.621، على أنه "متغير من الاهتمام"، حسبما ذكرت هيئة الصحة العالمية يوم الثلاثاء في نشرتها الأسبوعية عن الوباء.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن البديل يحتوي على طفرات تشير إلى خطر مقاومة اللقاحات، وشددت على أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهمه بشكل أفضل.

وأكدت أن متغير “مو” له كوكبة من الطفرات التي تشير إلى الخصائص المحتملة لما يسمى "الهروب المناعي"، وهناك قلق واسع النطاق بشأن ظهور طفرات فيروسية جديدة مع ارتفاع معدلات الإصابة على مستوى العالم مرة أخرى في دخول فصل الشتاء، مع انتشار متغير دلتا شديد الانتقال خاصة بين غير الملقحين وفي المناطق التي تم فيها تخفيف تدابير مكافحة الفيروسات.

جميع الفيروسات، بما في ذلك SARS-CoV-2 التي تسبب Covid-19، تتغير بمرور الوقت ومعظم الطفرات لها تأثير ضئيل أو معدوم على خصائص الفيروس، لكن بعض الطفرات يمكن أن تؤثر على خصائص الفيروس وتؤثر على مدى سهولة انتشاره، وشدة المرض الذي يسببه، ومقاومته للقاحات والأدوية والإجراءات المضادة الأخرى.

تحدد منظمة الصحة العالمية حاليًا أربعة أنواع مختلفة من Covid-19 مثيرة للقلق، بما في ذلك Alpha، الموجودة في 193 دولة، ودلتا الموجودة في 170 دولة وخمسة متغيرات بما في ذلك Mu الذي يجب مراقبته جيدا.

بعد اكتشاف المتحور في دولة كولومبيا، تم الإبلاغ عن عدة حالات مصابة بمتحور مو في دول أخرى في أمريكا الجنوبية وأوروبا.