110 آلاف طالب يسجلون في المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 110 آلاف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم السبت الموافق 4/9/2021.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المتحدث الرسمى أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل، وعلى الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق مساء السبت المقبل الموافق 4/9/2021، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.

فى سياق متصل، عقد مجلس إدارة المركز القومي للبحوث اجتماعًا أمس الثلاثاء، برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، الدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الدكتورة ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع، هنأ الوزير المركز القومى للبحوث لحصوله على المركز الأول فى عدد الحاصلين على جوائز الهيئات والأفراد لعام 2020، والبالغ 11 جائزة، مؤكدًا على الدور المحورى للمركز فى مجال النهوض بمنظومة البحث العلمى فى مصر، مشيدًا بالكوادر العلمية والبحثية، والتى تسهم فى الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للمركز.

ووافق المجلس على الإهداء المقدم من جهاز شئون البيئة للمركز القومى للبحوث، وهو عبارة عن جهاز كشف وتحليل وسائط التبريد بقيمة إجمالية 575666 (خمسمائة وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة وستة وستون جنيهًا).

كما وافق المجلس على ترقية عدد 12 لدرجة أستاذ باحث، و5 لدرجة أستاذ باحث مساعد بالمركز القومى للبحوث، وكذلك تعيين عدد (14) فى وظيفة باحث بالأقسام والشعب المختلفة بالمركز.

ووافق المجلس أيضًا على تجديد الإعارة لعدد (13) من السادة أعضاء هيئة البحوث بالمركز للعام الدراسى 2020/2021.

أحيط المجلس علمًا باتفاقية التعاون المشترك بين المركز القومى للبحوث ومعهد البيئة الحضرى بالصين (IUE)؛ بهدف توفير التدريب اللازم للباحثين، وتبادل الزيارات العلمية، وإجراء مشروعات بحثية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة والمياه وغيرها، بالإضافة إلى إنشاء المعامل، والحصول على درجات علمية سواء الماجستير أو الدكتوراه أو ما بعد الدكتوراه.

