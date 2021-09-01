«الوزراء»: زيادة ملحوظة في استخدام تطبيقات المحمول خلال جائحة كورونا

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، زيادة تطبيقات الهاتف المحمول والاعتماد عليها في الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ في بداية تفشي فيروس كورونا، وذلك مع ارتفاع أعداد مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم، والتي بلغت 3.8 مليارات نسمة.

جاء ذلك في الإنفوجرافيك الذي نشره مركز المعلومات، اليوم الأربعاء، بعنوان "زيادة ملحوظة في استخدام تطبيقات المحمول في ظل جائحة كورونا".

وأوضح الإنفوجرافيك أن تلك التطبيقات تُسهل إجراء بعض العمليات التي قد يحتاج الأفراد إلى إتمامها عبر أجهزة الحاسب الآلي (الكمبيوتر)؛ إذ إنها تمثل نوعًا من البرامج ذات السعة المحدودة، والمصممة خصوصًا للتشغيل على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر اللوحي (التابلت).

وأشار إلى أن عدد التطبيقات المُحملة على الهواتف المحمولة حول العالم بلغت 218 مليار تطبيق في 2020، متوقعًا أن تحقق تلك التطبيقات أرباحًا بحوالي 654 مليار دولار في الفترة (2021- 2025).. مبينًا أن عدد تطبيقات الألعاب المتاحة في متاجر التطبيقات حوالي 800 ألف تطبيق، تحقق 80٪ من إجمالي إيرادات التطبيقات، ومن المتوقع أن تصل أرباح تطبيقات الألعاب تلك إلى 102.8 مليار دولار بحلول 2023.

وأشار الإنفوجرافيك إلى أن 32% من الأشخاص يتفحصون تطبيقات هواتفهم المحمولة من (1-10) مرات/ اليوم، وأن حوالي 49% من الإناث يقضون وقتًا أكبر على تطبيقات الهواتف المحمولة عبر الهواتف الذكية، مقارنة بـ39% من الذكور، لافتًا إلى أنه بحلول عام 2030، ستصبح التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي العمود الفقري لصناعة التطبيقات في عدة مجالات منها: رعاية المسنين والتعليم.