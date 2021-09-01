الأربعاء 01 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الوزراء»: زيادة ملحوظة في استخدام تطبيقات المحمول خلال جائحة كورونا

تطبيقات المحمول
تطبيقات المحمول

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، زيادة تطبيقات الهاتف المحمول والاعتماد عليها في الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ في بداية تفشي فيروس كورونا، وذلك مع ارتفاع أعداد مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم، والتي بلغت 3.8 مليارات نسمة.

جاء ذلك في الإنفوجرافيك الذي نشره مركز المعلومات، اليوم الأربعاء، بعنوان "زيادة ملحوظة في استخدام تطبيقات المحمول في ظل جائحة كورونا".
وأوضح الإنفوجرافيك أن تلك التطبيقات تُسهل إجراء بعض العمليات التي قد يحتاج الأفراد إلى إتمامها عبر أجهزة الحاسب الآلي (الكمبيوتر)؛ إذ إنها تمثل نوعًا من البرامج ذات السعة المحدودة، والمصممة خصوصًا للتشغيل على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر اللوحي (التابلت).
وأشار إلى أن عدد التطبيقات المُحملة على الهواتف المحمولة حول العالم بلغت 218 مليار تطبيق في 2020، متوقعًا أن تحقق تلك التطبيقات أرباحًا بحوالي 654 مليار دولار في الفترة (2021- 2025).. مبينًا أن عدد تطبيقات الألعاب المتاحة في متاجر التطبيقات حوالي 800 ألف تطبيق، تحقق 80٪ من إجمالي إيرادات التطبيقات، ومن المتوقع أن تصل أرباح تطبيقات الألعاب تلك إلى 102.8 مليار دولار بحلول 2023.
وأشار الإنفوجرافيك إلى أن 32% من الأشخاص يتفحصون تطبيقات هواتفهم المحمولة من (1-10) مرات/ اليوم، وأن حوالي 49% من الإناث يقضون وقتًا أكبر على تطبيقات الهواتف المحمولة عبر الهواتف الذكية، مقارنة بـ39% من الذكور، لافتًا إلى أنه بحلول عام 2030، ستصبح التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي العمود الفقري لصناعة التطبيقات في عدة مجالات منها: رعاية المسنين والتعليم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

الأهلى يوافق على إعارة الشناوى للنصر السعودى

وزير الري يكشف آخر تطورات الموقف المائي وإيراد النيل

أول تعليق من الزمالك على «اختفاء درع الدورى»

وزير التعليم يوضح حقيقة تحديد أيام الدراسة

110 آلاف طالب يسجلون في المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الرجوع إلى البلد

ماجد حبته

هذه الجريمة ليست مصرية

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تصاعد عمليات القتل الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلى يواصل إنتهاكاته.. إصابات واعتقالات واقتحام للأقصى

مخاوف من نقص أجهزة الأكسجين فى إسرائيل بسبب كورونا