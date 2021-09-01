الأربعاء 01 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

18 ألفًا و368 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

كورونا في روسيا
كورونا في روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية 18 ألفًا و368 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى ستة ملايين و937 ألفًا و333 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرًا إلى تسجيل 790 حالة وفاة بالفيروس التاجي (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 184 ألفًا و14 شخصًا.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 1229 إصابة من الإصابات الجديدة، ومدينة سانت بطرسبورج 1312 حالة إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 543 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، موضحًا أن 18 ألفًا و325 شخصًا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى ستة ملايين و199 ألفًا و379 شخصًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

الأهلى يوافق على إعارة الشناوى للنصر السعودى

وزير الري يكشف آخر تطورات الموقف المائي وإيراد النيل

أول تعليق من الزمالك على «اختفاء درع الدورى»

وزير التعليم يوضح حقيقة تحديد أيام الدراسة

110 آلاف طالب يسجلون في المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الرجوع إلى البلد

ماجد حبته

هذه الجريمة ليست مصرية

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تصاعد عمليات القتل الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلى يواصل إنتهاكاته.. إصابات واعتقالات واقتحام للأقصى

مخاوف من نقص أجهزة الأكسجين فى إسرائيل بسبب كورونا