«لقاح كورونا» شرط دخول «تجارية كفر الشيخ»

أصدر المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، قرارا بإلزام جميع العاملين بالغرفة ومكتب سجل تجاري الغرفة، ومكتب السمسرة العقارية، ومكتب ضرائب الغرفة، بضرورة التسجيل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد قبل الأول من سبتمبر 2021 وذلك من خلال موقع وزارة الصحة.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، ضرورة إفادة شئون العاملين بالغرفة بموعد أخذ جرعة اللقاح أو رقم التسجيل لدى وزارة الصحة، للعاملين الذين لم يتلقوا جرعة التطعيم إلى الآن وموافاة رئيس الغرفة ببيان عن حالة أخذ اللقاح أو التسجيل لكافة العاملين، والتعميم علي كافة الشعب التجارية لحث منتسبيها علي ضرورة أخذ اللقاح لحضور اجتماعات للشعب التجارية.

وشدد رئيس الغرفة، بأنه لن يتم السماح لأي عضو من الشعب التجارية بداية من العام الجديد من حضور اجتماعات للشعب دون أخذ اللقاح، ومخاطبة مديرية الصحة بكفر الشيخ بناء علي طلب شعبة الصيادلة بتنظيم قافلة طبية لتطعيم الصيادلة أعضاء الشعبة بمقر الغرفة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها مجلس الإدارة للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق آرخ ، كانت الغرفة التجارية لكفر الشيخ قد عقدت اجتماعا لمنتسبي الغرفة من البقالين التموينيين، بحضور وكيل أول وزارة التموين، ومدير عام التسويات بمديرية التموين، ومدير منطقة وسط الدلتا بالشركة العامة لتجارة الجملة، ومسؤول “جمعيتي”، وبحضور البقالين من مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة لمناقشة مشاكل البقالين التموينيين مع مدراء التموين بكفرالشيخ وفرع شركة الجملة بكفر الشيخ.

و في بداية الاجتماع، استعرض رئيس الغرفة ما قام به مجلس إدارة الغرفة خلال العامين الماضيين، واطلعهم على كافة المكاتبات التي أصدرتها الغرفة للجهات المعنية والخاصة بالبقال التمويني، ووزارة التموين وشركة الجملة، موضحا أن الغرفة هي بيت التاجر وأن الغرفة تقف مع منتسبيها في كل حقوقهم المشروعة، وفي نفس الوقت تقوم بالتعميم على منتسبيها بالالتزام بكل ما يصدر من توجيهات وزارية منظمة للعمل.

كما أشاد رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، بالعلاقة الطيبة مع مديرية التموين بكفرالشيخ، وحرصها على تفعيل روح القانون، والاستجابة لطلبات الغرفة بما يسمح به القانون، مطالبا أعضاء الجمعية العمومية بالعمل على إعداد منظومة جديدة لبقال التموين، أسوة بمنظومة الخبز الجديدة لزيادة هامش ربح نظرا لزيادة كافة المدخلات من إيجار وكهرباء ومياه، وأيدٍ عاملة، مع ثبات هامش الربح، وذلك منذ سنوات طويلة مما يهدد المهنة.