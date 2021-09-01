مصر تستقبل دفعات جديدة من لقاحات كورونا خلال أيام.. و«فايزر» و«موديرنا» لأول مرة

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان عن وصول دفعات جديدة من لقاحات “موديرنا وفايزر وجونسون أند جونسون” المضادة لفيروس كورونا خلال أيام.

وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أن الدفعات سيتم توزيعها لتطعيم المسافرين بمراكز تطعيم لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.



وأكد المصدر أنه بداية من الشهر المقبل ستقبل الوزارة لأول مرة دفعات من لقاحات "فايزر" و"موديرنا"، للتوسع في خطة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

وأشار إلى أن اللقاحات يتم إتاحتها بالمجان للمواطنين، حيث تشير الدراسات أن اللقاحات ساهمت في انخفاض نسب دخول المستشفيات بنسبة 90%.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 10 ملايين مواطن للحصول على لقاح فيروس كورونا عبر الموقع الالكتروني المخصص لتلقي طلبات الحصول على اللقاح، كما تم الانتهاء من تطعيم 7.5 مليون مواطن باللقاح حتى الآن.

وأشارت إلى أنه تمت زيادة مراكز تطعيم لقاح فيروس كورونا مؤخرًا، لتشمل 512 مركزًا ثابتًا فى المحافظات وارتفعت مكاتب إلى 145 مكتب على مستوى الجمهورية بإجمالى 657.

وقالت إن إجمالي لقاحات فيروس كورونا المستجد التي استلمتها مصر خلال الفترة الماضية 21 مليونًا و881 ألفًا و600 جرعة لقاحات فيروس كورونا.

وطالبت المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، لافتة إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: 15335.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن استلام أول مليون جرعة من الإنتاج القومي للقاح «فاكسيرا- سينوفاك»، المنتج محليًا، وفقا لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية.