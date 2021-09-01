أوكرانيا: زيلينسكي مستعد لمقابلة بوتين في أي وقت

قال السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني سيرجي نيكيفوروف، إن رئيس بلاده فلاديمير زيلينسكي، مستعد لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في أي وقت كان.

وأضاف نيكيفوروف، اليوم الأربعاء- أن "الرئيس زيلينسكي صرح عدة مرات، بأنه مستعد لذلك في أي وقت".

وكان زيلينسكي قد أعلن في منتصف أغسطس الماضي، عن ضرورة إجراء مباحثات مباشرة مع بوتين من أجل إطلاق سراح "سجناء القرم"، فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في يوليو الماضي، إن" إحدى العقبات الرئيسية أمام عقد مثل هذا اللقاء، هو عدم وفاء كييف بالتزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك".

ومن جانبه، أشار بوتين - في يوليو الماضي أيضا خلال اللقاء مع المواطنين على الهواء مباشرة، إلى أنه ليس لديه ما يتحدث عنه مع زيلينسكي بعد أن وضع الأخير "بلاده تحت الإدارة الخارجية الكاملة"، منوها بأنه لا يرفض الاجتماع، لكن يجب فهم عما سيدور الحديث خلاله.

وعلي صعيد أخر، قال المكتب الصحفي للبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في واشنطن يوم الأربعاء 1 سبتمبر.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، وصف البيت الأبيض، الزيارة المرتقبة بأنها تؤكد الالتزام الأمريكي بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وبالتعاون الوثيق بين البلدين في مجال أمن الطاقة، وتؤكد الدعم الأمريكي لزيلينسكي في مكافحة الفساد وتنفيذ برنامج الإصلاح.

وكان ميخائيل بودولاك مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانيأعلن مساء الأحد، أنه تم تأجيل اجتماع زيلينسكي وبايدن من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر، وذلك على خلفية إجلاء الأمريكيين من أفغانستان.

ووفقا لوزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، سيعقد الرئيسان خلال هذه الزيارة، لقاءا منفردا. وستتم خلال الزيارة مناقشة ثلاث مجموعات من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.