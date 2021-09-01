«فاروس» تكشف أسباب ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي

كشف تقرير صادر عن فاروس للأبحاث، أن أسعار النفط قفزت مع تصارع المنصات والمصافي وخطوط الأنابيب الأمريكية مع عدم اليقين بشأن الجداول الزمنية لإعادة التشغيل، بعد أن تسبب إعصار إيدا في دمار المنطقة.

ويجري تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 73.38 دولارًا أمريكيًا للطن، بينما يتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 69.17 دولارًا أمريكيًا للبرميل. وبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 66.9 دولارًا أمريكيًا للبرميل منذ بداية العام، ولم يتغير مؤشر اليوريا في البحر الأسود دون تغيير.

وتبلغ الأسعار حاليًا 450 دولارًا أمريكيًا للطن، وهو أعلى من المتوسط ​​منذ بداية العام وحتى تاريخه البالغ 361 دولارًا أمريكيًا للطن، أعلى من متوسط ​​الربع الثاني البالغ 349 دولارًا أمريكيًا للطن وأعلى من متوسط ​​الربع السنوي البالغ 447 دولارًا أمريكيًا للطن. وانخفض مؤشر اليوريا في مصر بنسبة 2٪ بالوزن ، وتبلغ الأسعار حاليًا 450 دولارًا أمريكيًا للطن، وهو أعلى من المتوسط ​​منذ بداية العام وحتى اليوم البالغ 398 دولارًا أمريكيًا للطن، وأعلى من متوسط ​​الربع الثاني البالغ 388 دولارًا أمريكيًا للطن وأقل من المتوسط ​​الربع سنوي الذي بلغ 469 دولارًا أمريكيًا للطن لم تتغير أسعار البولي إيثيلين (HDPE) دون تغيير، وكانت الأسعار عند 1.230 دولارًا أمريكيًا للطن، أقل من المتوسط ​​حتى تاريخه الذي يبلغ 1.223 دولارًا أمريكيًا للطن، وأقل من متوسط ​​الربع الثاني البالغ 1247 دولارًا أمريكيًا للطن، أعلى من متوسط ​​الربع السنوي البالغ 1،179 دولارًا أمريكيًا / طن. طن.

وارتفعت فروق أسعار الديزل - HSFO بنسبة 22٪ مقارنة بالوزن، وبلغت 218 دولارًا أمريكيًا للطن، وهي أعلى من المتوسط ​​منذ بداية العام وحتى اليوم البالغ 177 دولارًا أمريكيًا للطن ، وأعلى من متوسط ​​الربع الثاني البالغ 185 دولارًا أمريكيًا للطن وأعلى من متوسط ​​الربع السنوي الثاني وهو 199 دولارًا أمريكيًا للطن.

فيما ارتفعت أسعار الصودا الكاوية بنسبة 0.7٪ على أساس سنوي لتصل إلى 419 دولارًا أمريكيًا للطن، أعلى من المتوسط ​​منذ بداية العام حتى تاريخه البالغ 320 دولارًا أمريكيًا للطن بنسبة 30.9٪، وأعلى من متوسط ​​الربع الثاني من عام 2021، والذي بلغ 329 دولارًا أمريكيًا للطن بنسبة 27.2٪ وأعلى من متوسط ​​QTD البالغ 397 دولارًا أمريكيًا للطن بمقدار 5.6٪.

وانخفضت أسعار البولي بروبلين بنسبة 1٪ على مستوى العالم لتصل إلى 1.250 دولار أمريكيًا للطن المتري مقارنةً بـ1260 دولارًا أمريكيًا / طن الأسبوع الماضي، وهذا أقل بنسبة 4٪ من المتوسط ​​منذ بداية العام وحتى تاريخه البالغ 1302 دولارًا أمريكيًا / طن، ولكنه أعلى بنسبة 14٪ من متوسط ​​الربع الرابع من عام 2020، والذي يبلغ 1.096 دولار أمريكيًا / طن.