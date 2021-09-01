44 وفاة و2075 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أوكرانيا

سجلت وزارة الصحة الأوكرانية، 2075 إصابة جديدة بفيروس كورونا لمستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و288 ألفًا و371 شخصًا.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنه -خلال الفترة نفسها- تم تسجيل 44 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 53 ألفًا و833 حالة.

وأشارت إلى أنه تعافى من الفيروس التاجي -على مدار أمس- 925 شخصًا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى مليونين و208 آلاف و865 شخصًا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في أوكرانيا 25 ألفًا و673 حالة، من بينهم 177 شخصًا في حالة حرجة.

وكانت تسلمت أوكرانيا، أكثر من 188 ألف جرعة من لقاح كوميرانتي "فايزر-بيونتيك" مقدمة من الإدارة الأمريكية من خلال مرفق كوفاكس لتوزيع اللقاحات.

وذكر تقرير أصدرته وزارة الصحة الأوكرانية، أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" سلمت 188 ألفا و370 جرعة من لقاح فايزر- بيونتيك لأوكرانيا.

وأوضحت الوزارة، وفقا لوكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية، أن الولايات المتحدة تتبرع بهذه الجرعات إلى أوكرانيا عبر مرفق "كوفاكس" كجزء من الجهد العالمي لضمان الوصول العادل والمنصف إلى لقاحات "كوفيد-19" آمنة وفعالة لجميع البلدان في جميع أنحاء العالم.

من جانبه، قال وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو: "أتقدم بخالص شكري إلى حكومة الولايات المتحدة وشركائنا، الذين يساعدون داخل وخارج مبادرة كوفاكس في حماية أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين من العواقب الوخيمة لكوفيد-19".

من جانبها، قالت كريستينا كيفين، القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية في أوكرانيا، إن "الولايات المتحدة تلتزم تماما بالمكافحة العالمية لكوفيد-19، ونحن فخورون بشراكتنا مع أوكرانيا لتوسيع نطاق الوصول إلى اللقاحات المعتمدة عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد، فاللقاحات هي واحدة من أفضل الأدوات التي لدينا لمحاربة هذا الوباء".

وكانت منظمة اليونيسف قد قدمت، الشهر الماضي، أكثر من مليوني جرعة من لقاح موديرنا إلى أوكرانيا، تبرعت بها الولايات المتحدة من خلال كوفاكس.