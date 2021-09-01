تايلاند تسجل 14 ألفا و802 إصابة جديدة و252 وفاة

سجلت وزارة الصحة العامة في تايلاند، 14 ألفا و802 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة -وفقا لصحيفة “بانكوك بوست” التايلاندية، اليوم الأربعاء- أنه خلال الفترة نفسها تم تسجيل 252 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 11 ألفا و747 وفاة.

وأوضحت أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء ارتفع إلى مليون و219 ألفا و531 حالة إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.. مضيفة أن من بين الحالات الجديدة، تم تسجيل 14 ألفا و585 حالة بين عامة الناس، و217 حالة بين نزلاء السجون.

وأشارت إلى أنه -على مدار أمس- تعافى 18 ألفا و996 شخصا من الفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات التعافي إلى مليون و40 ألفا و768 شخصا.

وقد أعلن مركز إدارة الوضع الوبائي عن تخفيف بعض قيود الإغلاق في المناطق التي تشهد أسوأ تفش للفيروس، وتشمل بانكوك.

وستتمكن المطاعم من العمل مجددًا حتى الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي ابتداءً من اليوم الأربعاء، كما سيتم استئناف النقل الجوي المحلي، مع ذلك، سيتم الإبقاء على حظر التجوال الليلي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية بينسوم ليرتسيثشاي، إن السلطات لم تعد تهدف لاستئصال الفيروس تمامًا.

وأضافت: "نحن نعد البلاد لعودة تدريجية لحياة طبيعية جديدة حيث نتعلم التعايش مع فيروس كورونا والاستمرار في حياتنا اليومية بصورة اعتيادية قدر الإمكان وأيضًا بصورة آمنة قدر الإمكان".