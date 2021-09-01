بسبب كورونا.. اليابان تطلق وكالة لتسريع وتيرة رقمنة الخدمات الحكومية

أطلقت اليابان، اليوم الأربعاء، وكالة رقمية بهدف تسريع رقمنة خدمات الحكومة المحلية والمركزية، بعد أن كشفت جائحة فيروس كورونا المستجد الحاجة إلى إجراء إصلاحات رقمية هناك.



وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الوكالة الرقمية ستعمل تحت رئاسة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، وسيتولى مسؤوليتها وزير الرقمنة تاكويا هيراي، ومن بين أعضاء الوكالة البالغ عددهم 600 عضو، انضم أكثر من 30 % من القطاع الخاص بينما يشمل الباقي مسؤولين من وزارة الصناعة والاتصالات وكذلك أمناء وموظفي المكاتب الإدارية.

- رقمنة "جوازات سفر لقاح كورونا"



ومن المقرر أن تعمل الوكالة على رقمنة "جوازات سفر لقاح كورونا" أو الشهادات للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد أمراض الجهاز التنفسي، بحلول نهاية عام 2021 الجاري.

جدير بالذكر أن الحكومة اليابانية أعطت أولوية قصوى للإصلاحات الرقمية منذ إطلاقها سبتمبر الماضي، وسط نضال اليابان من أجل تعزيز الإصلاحات الإدارية التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات،

ويرجع بطء اليابان في هذا المجال الذي يعود تاريخ جهود الدولة فيه إلى عام 2000، جزئيًا إلى أنظمة المعلومات اللامركزية والمخاوف المتعلقة بالخصوصية.



ويشار إلى أن وباء كورونا كشف التحديات الناجمة عن التأخير في هذه المبادرة، بما في ذلك الحكومات المحلية التي تكافح من أجل تقديم الدعم المالي بسرعة وتبادل المعلومات حول مرضى كوفيد-19.



- كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

