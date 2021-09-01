كازاخستان تُسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الأربعاء، 4 آلاف و320 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 793 ألفًا و791 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 7 آلاف و207 حالات شفاء تام من الفيروس، ما رفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 680 ألفًا و836 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية، أن عدد مرضى كوفيد-19 الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 115 ألفًا و694 مريضا، منهم 26 ألفًا و181 حالة تتلقى العلاج داخل المستشفيات.

ولا تزال العاصمة الكازاخية نور سلطان ومدينة آلماتي من بين 16 مدينة في البلاد بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار "كوفيد-19".

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة يوم أمس، أن 6 ملايين و629 ألفا و678 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى منها، في حين حصل أكثر من 5 ملايين شخص على الجرعتين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

