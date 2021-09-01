الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة سعودية تُحذر من الموقف الدولي المتراخي تجاه «الحوثيين»

الحوثيين
الحوثيين

قالت صحيفة “الرياض” السعودية، أن “الهجوم الإجرامي الأخير لميلشيا الحوثي على مطار أبها، وإصابة ثمانية مدنيين جراءه فضلا عن تضرر طائرة مدنية، لا يكشف جديدًا عن الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة الخارجة على أي أعراف أو قيم إنسانية، وأن هذا الإرهاب الممنهج ليس إلا امتدادًا لسلوك الميليشيا تجاه أشقائها في الوطن وانقلابها الوحشي على حكومة شرعية منتخبة”.
وكتبت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الأربعاء- تحت عنوان “التغاضي عن الإرهاب” - أن "تعريض حياة المدنيين في منشأة مدنية كالمطارات محمية بالقانون الدولي من أي اعتداء أو انتهاك، ليجسد مدى ازدراء الميليشيا الحوثية للقانون الدولي، وكل الأعراف الإنسانية، والخبير بتقنية الطائرات المسيرة يعلم أنها ليست وسيلة دقيقة للغاية، ويمكنها أن تلحق الضرر بأي هدف مدني، وهذا يكشف التماهي التام بين نهج ميليشيا الحوثي ونظرائها من الجماعات الإرهابية كالقاعدة وداعش".
ولفت إلى أنه “من المدهش أن هذا الموقف الدولي المتراخي حيال الميليشيا الإرهابية لا يتجاهل الخطر الإقليمي لها تجاه سلام واستقرار المنطقة، إنما يتجاهل أيضا تهديدها الحقيقي للملاحة الدولية والاقتصاد الدولي عبر استهداف عصبه النفطي، ومثل هذه المواقف الضعيفة لا تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، بل تشجع الحوثيين على رفض كل مبادرات السلام المتوالية، وتجهض أي محاولة للحل السلمي في اليمن”.

وكانت وسائل إعلام سعودية، قد أعلنت أن التحالف العربي في اليمن اعترض  طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثية، لاستهداف مطار أبها الدولي في السعودية. 

وقال التحالف إن "شظايا الطائرة تناثرت في محيط المطار بعد إصابتها، دون أن يؤدي ذلك لخسائر مادية أو بشرية".

وحمل التحالف الحوثيين المسئولية عن "الاستمرار بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مشددا على أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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