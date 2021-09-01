الأربعاء 01 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لتحسين الري بالأراضي القديمة.. تأهيل 16 كيلومترا من المساقي

أراضى الرى الحديث
أراضى الرى الحديث

تنفذ وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات منها الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية، وعدة بنوك بروتوكول لتأهيل المساقى الخاصة بالأراضي القديمة وتحديث نظم الري ضمن المبادرة القومية لتطوير الري والتحول لأنظمة الري الحديث.

يستهدف المشروع تنفيذ منظومة الرى الحديث وتأهيل المساقي من خلال أربعة قطاعات بوزارة الري، بطول 462 كيلومترا، وذلك من خلال تفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه. 

وإنتهت قطاعات الرى، والتوسع الأفقى والمشروعات، وقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وقطاع تطوير الرى، اليوم الأربعاء، من تنفيذ تأهيل 16،405 كيلو متر من المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية، من إجمالي أطوال 461.98 كيلومتر في 6 محافظات وهي "الفيوم والإسكندرية والقليوبية والدقهلية وأسيوط، المنوفية"، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية. 

 

وزارة محافظة وزارة الزراعة تعاون مشروعات بروتوكول التوسع الأراضي الزراعية الموارد المائية الجمعيات الزراعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

الأهلى يوافق على إعارة الشناوى للنصر السعودى

أول تعليق من الزمالك على «اختفاء درع الدورى»

وزير التعليم يوضح حقيقة تحديد أيام الدراسة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 1-9-2021

السيسي يجتمع مع مدبولي ووزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الرجوع إلى البلد

ماجد حبته

هذه الجريمة ليست مصرية

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل إنتهاكاته.. إصابات واعتقالات واقتحام للأقصى

مخاوف من نقص أجهزة الأكسجين فى إسرائيل بسبب كورونا

مظاهرات تطالب إسرائيل بالإفراج عن معتقلة حامل