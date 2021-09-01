لتحسين الري بالأراضي القديمة.. تأهيل 16 كيلومترا من المساقي

تنفذ وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات منها الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية، وعدة بنوك بروتوكول لتأهيل المساقى الخاصة بالأراضي القديمة وتحديث نظم الري ضمن المبادرة القومية لتطوير الري والتحول لأنظمة الري الحديث.

يستهدف المشروع تنفيذ منظومة الرى الحديث وتأهيل المساقي من خلال أربعة قطاعات بوزارة الري، بطول 462 كيلومترا، وذلك من خلال تفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه.

وإنتهت قطاعات الرى، والتوسع الأفقى والمشروعات، وقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وقطاع تطوير الرى، اليوم الأربعاء، من تنفيذ تأهيل 16،405 كيلو متر من المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية، من إجمالي أطوال 461.98 كيلومتر في 6 محافظات وهي "الفيوم والإسكندرية والقليوبية والدقهلية وأسيوط، المنوفية"، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.