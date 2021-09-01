إحباط تهريب 200 «شيشة إليكترونية» بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان، من ضبط عدد من أجهزة تسخين التبغ (الشيش الإليكترونية) بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الإيرادات والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البداية فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من موسكو اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة مصرية قادمة من روسيا تحمل معها 9 حقائب، تم سؤالها عما إذا كانت تحمل معها اية بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم أجابت بالنفي، مررت الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فأفاد بوجود كثافات متماثلة وتم تأكيد الاشتباه.

بالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد، نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكبة وتبين وجود 202 جهاز تسخين التبغ إلكترونيا "IQOS" (شيش إلكترونية).

وقرر عبدالعال نعمان مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 139 لسنة 2021.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.