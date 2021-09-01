اتفاق «درعا البلد» جنوب سوريا لوقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اليوم

دخل اتفاق "درعا البلد" جنوب سوريا لوقف إطلاق النار وتسليم السلاح، صباح اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ.

وكانت اللجنة الأمنية والعسكرية ووُجهاء مدينة درعا جنوب سوريا، قد توصلوا إلى اتفاق يؤسس للحل السلمي في إطار خارطة طريق لإنهاء الأزمة في درعا، حيث تم الاتفاق مع اللجنة الأمنية والوفد الروسي على تنفيذ بنود الاتفاق بدءا من اليوم الأربعاء.

الاتفاق الجديد

وتتضمن بنود الاتفاق الجديد وقفا لإطلاق النار، وإجراء تسويات للمطلوبين، وتسليم السلاح، وتهجير من لا يرغب بإجراء التسوية، بالإضافة للسماح بدخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد، فضلا عن وضع ثلاث نقاط أمنية مشتركة، بين الأمن العسكري واللواء الثامن التابع للفيلق الخامس، داخل أحياء درعا البلد.

وفي سياق منفصل، سجلت وزارة الصحة السورية 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 27 ألفا و915 حالة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أنه جرى تسجيل 6 حالات وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 2013 حالة، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل 20 حالة شفاء؛ ليبلغ عدد المتعافين 22 ألفا و471 حالة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.